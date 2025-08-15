راه ملت ایران و محور مقاومت استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور، در خطبه‌های نماز جمعه شهر ابهر با تأکید بر اهمیت تقوا و خداترسی در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: اصل مهم در زندگی ما این است که متقی باشیم، خدا ترس باشیم و قوانین الهی را بزرگ و محترم بدانیم. اگر مردم جامعه به این اصول پایبند باشند، زندگی‌ها طولانی‌تر، روزی‌ها فراوان‌تر و سختی‌ها به آسانی تبدیل خواهد شد. وی افزود: رعایت احکام و عمل به دین خدا به معنای یاری دین و تضمین پشتیبانی الهی است. هر فردی که در مسیر دین قدم بردارد، خداوند او را یاری خواهد کرد و در بن‌بست‌ها راهگشایش نشان خواهد داد.

امام جمعه ابهر همچنین به تحولات اخیر در شمال کشور و منطقه اشاره کرد و ادامه داد: در هفته‌های اخیر، صحنه تازه‌ای از رقابت‌های بزرگ جهانی شکل گرفته است. توافق جدید بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که به نام «راهگذر زنگزور» یا به تعبیر آمریکایی‌ها «مسیر ترامپ» امضا شد، در واقع بخش مهمی از پروژه‌های منطقه‌ای است که آمریکا و متحدانش دنبال می‌کنند.

مرادپور با بیان اینکه توافق با هدف تثبیت جای پای آمریکا در منطقه و تحت تأثیر قراردادن مسیرهای ترانزیتی ایران مانند چابهار و خط آهن رشت-آستارا انجام شده است، افزود: آنچه امروز در قفقاز در حال شکل‌گیری است همان دستور کار قدیمی واشنگتن یعنی مهار ایران و بهره‌برداری از اختلافات منطقه‌ای به نفع آمریکا است.

امام جمعه ابهر همچنین خطاب به نخبگان، رسانه‌ها و مردم گفت: وظیفه رسانه‌ها و تحلیل‌گران، آگاهی از ابعاد واقعی تحولات و مقابله با روایت‌های تحریف شده غربی است.

امام‌جمعه ابهر با یادآوری اینکه نباید ملت‌ها را مقصر بدانیم؛ این یک توطئه آمریکایی است و هیچ ربطی به ملت‌های منطقه ندارد، گفت: باید از واژگان و مواضع تنش‌آفرین پرهیز کرد و در کنار سیاست اصولی کشور برای حفظ امنیت و ثبات پایدار در قفقاز ایستاد.

وی با تأکید بر هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران افزود: ملت ما هزاران سال تمدن‌ساز بوده و مسیرهای تجاری مهم در اختیار داشته است. اگر هوشیار و عمل‌گرا باشیم، جایگاه خود را حفظ خواهیم کرد و در برابر سیاست‌های آمریکا موفق خواهیم بود. سیاست جمهوری اسلامی اخراج آمریکا از منطقه است و این باید همیشه مد نظر قرار گیرد.

امام جمعه ابهر با اشاره به تحولات اخیر در لبنان و منطقه، ادامه داد: ایالات متحده و اسرائیل همواره به دنبال اجرای توطئه‌های منطقه‌ای و اختلاف‌افکنی هستند. یکی از اهداف فعلی آن‌ها خلع سلاح تدریجی حزب‌الله و دیگر گروه‌های مقاومت است تا سلاح در انحصار دولت لبنان قرار گیرد و ارتش این کشور کنترل کامل مرزها و مناطق حساس را در دست بگیرد.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده به سادگی نمی‌توان به تعهدات این کشور اعتماد کرد، اضافه کرد: سابقه تجاوزات و حملات اخیر اسرائیل و چراغ سبز آمریکا به این اقدامات، نشان می‌دهد اعتماد به وعده‌های آن‌ها بی‌مورد است.

نقش مردم و اهمیت حمایت عمومی از مقاومت

امام جمعه ابهر با تأکید بر نقش مردم و اهمیت حمایت عمومی از مقاومت گفت: نتیجه غالب قطعنامه‌ها و توافق‌های قبلی برای خلع سلاح، تقویت موقعیت حزب‌الله بوده است.

مرادپور با اشاره به اینکه تغییر موازنه قدرت در منطقه موضوعی مهم است و مردم لبنان نقش کلیدی در حمایت از مقاومت دارند، اضافه کرد: فشارهای عربستان و دیگر کشورها نیز بخشی از این توطئه است که هدف آن کاهش توان مقاومت در منطقه است.

امام جمعه ابهر اظهار کرد: این طرح‌ها محدود به لبنان نیست و در صورت موفقیت، نوبت ایران و دیگر کشورهای محور مقاومت نیز خواهد بود. بنابراین هوشیاری، انسجام و حمایت مردم و نخبگان از مقاومت، اصلی‌ترین عامل مقابله با این سیاست‌های آمریکایی-اسرائیلی است.

حجت‌الاسلام مرادپور با اشاره به تحولات منطقه و مسیر مقاومت، گفت: اهداف دشمنان در خاورمیانه بزرگ، از جمله تجزیه کشورهای اسلامی، هرگز تعبیر نخواهد شد. راه ملت ایران و محور مقاومت استوار است.

وی به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: این حرکت بزرگ در عراق و ایران و حتی در شهرهای کوچک و بزرگ کشور، شامل جاماندگان هم شد، نشان‌دهنده همدلی و هم‌صدایی ملت ما برای اباعبدالله الحسین (ع) است. مردم با وجود گرمای شدید عراق، با خانواده و کودکان خود، بدون توجه به مشکلات، در این مسیر حضور یافتند. این عشق و وفاداری به امام حسین جای شکر و قدردانی دارد.

امام جمعه ابهر افزود: حرکت عظیم اربعین اکنون محدود به شیعیان نیست و آزادگان جهان، از جمله سنی‌ها، ایزدی‌ها و مسیحیان نیز به آن توجه دارند. این همدلی باید مقدمه‌ای برای توجه به امام عصر (عج) و ما را برای ظهور بقیه‌الله اعظم آماده کند.