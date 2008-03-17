  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

چنی با جلال طالبانی دیدار کرد

چنی با جلال طالبانی دیدار کرد

معاون رئیس جمهوری آمریکا که امروز در سومین سفر خود به عراق وارد بغداد شد؛ با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر،"جلال طالبانی" امروز با دیک چنی دیدار کرد.در این دیدار،طرفین درباره روابط بغداد و واشنگتن و همچنین درباره حضور نظامی آمریکا درعراق مذاکره کردند.

بررسی اوضاع امنیتی و سیاسی از دیگر مسائلی بود که طالبانی و دیک چنی به آن پرداختند.

منابع خبری همچنین از دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق با دیک چنی خبر دادند.

دیک چنی امروز در سومین روز سفر خود و در آستانه پنجمین سالگرد حمله غیرقانونی آمریکا به عراق وارد بغداد شد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز بعد از ورود به فرودگاه بین المللی بغداد، با "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف درعراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد گفتگو کرد.

کد مطلب 656100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها