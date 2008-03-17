چنی با جلال طالبانی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر،"جلال طالبانی" امروز با دیک چنی دیدار کرد.در این دیدار،طرفین درباره روابط بغداد و واشنگتن و همچنین درباره حضور نظامی آمریکا درعراق مذاکره کردند.

بررسی اوضاع امنیتی و سیاسی از دیگر مسائلی بود که طالبانی و دیک چنی به آن پرداختند.

منابع خبری همچنین از دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق با دیک چنی خبر دادند.

دیک چنی امروز در سومین روز سفر خود و در آستانه پنجمین سالگرد حمله غیرقانونی آمریکا به عراق وارد بغداد شد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز بعد از ورود به فرودگاه بین المللی بغداد، با "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف درعراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا در بغداد گفتگو کرد.