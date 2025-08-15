اربعین نمایش قدرت تمدنی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با تقدیر از ملت، دولت و مرجعیت عراق و نیروهای حشد الشعبی و همه کسانی که به عنوان میزبان زائرین میلیونی اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین خدمت کردند، اظهار کرد: اربعین امسال علیرغم گرمای بیش از ۵۰ درجه، با عظمت، شکوه، صلابت، محبت، کرامت، ایثار و با معرفت در کشور عراق برگزار شد که از همه مردم سخاوتمند این کشور تقدیر می‌کنیم.

امام جمعه گناوه افزود: امسال بنا بر اعلام رسمی بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار انسان دلباخته و عاشق وارد شهر کربلا شدند و با الطاف الهی این مراسم عظیم بی بدیل و بی نظیر در عالم هستی و در جهان بشریت با امنیت کامل برگزار شد.

وی با تقدیر از ملت حسینی دوست ایران اسلامی، گفت: چندین استان در کشور از جمله استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان در کشور میزبان زائران حسینی بودند و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضائی، فراجا، راهور، مرزبانی، هلال احمر، وزارت کشور، بسیج، سپاه همه در در این ایام خدمت وجود مبارک اباعبدالله الحسین (ع) و زائران حضرت بودند.

خلق جلوه‌های زیبا در ایام اربعین حسینی

وی با تقدیر از برگزاری آئین دلدادگان حسینی و در سراسر کشور و در شهرستان گناوه و حضور مردم، گفت: مراسم دلدادگانی حسینی در سرتاسر ایران اسلامی و در استان بوشهر و شهرستان گناوه علیرغم هوای گرم برگزار شد و حضور اقشار مردم در این پیاده روی حضور قابل تقدیر است.

وی بیان کرد: جلوه‌های زیبایی در ایام اربعین حسینی خلق شد که باید سال‌ها بگذرد تا نویسندگان، کاتبان و رسانه‌ها بتوانند این جلوه‌های زیبای را به تصویر بکشند.

اربعین به عنوان یک رسانه پرقدرت افشاگر

امام جمعه گناوه تصریح کرد: امروز اربعین به عنوان یک رسانه پرقدرت افشاگر تبدیل شده است و نه تنها محور اجتماع برای ادیان مختلف بلکه برای هر انسان حق گراست.

وی بیان کرد: اگر مراسم باشکوه حج میعادگاه تنها مسلمانان است و و شاهد یک حرکت درون دینی هستیم و پیروان ادیان دیگر حق شرکت در این کنگره عظیم حج را ندارند اما اربعین سالار شهیدان (ع) گستره‌ای فراتر را در بر گرفته است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: امکان ندارد که امروز نبردی بین حق و باطل شکل بگیرد و اربعین نسبت به آن بی تفاوت باشد چرا که اساس شکل گیری و ماهیت این حرکت تقابل صف کشی حسینیان با یزیدیان است.

وی تصریح کرد: در برهه کنونی رسانه افشاگر اربعین به ما کمک می‌کند که شمر زمانه خود را بشناسیم و پاسخ کوبنده به تجاوز رژیم صهیونیستی در مسیر طریق الحسین (ع) است.

وی با بیان اینکه اربعین به عنوان نمایش قدرتمند تمدنی اسلام است، اضافه کرد: اربعین زنده‌ترین آیه «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» و مصداق آیه «أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکافِرینَ»، قوت جبهه مقاومت و ظرفیتی برای همه ادیان در راستای مبارزه با ظلم بی عدالتی است.

اهداف سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به دو کشور عراق و لبنان

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به دو کشور عراق و لبنان بیان کرد: این سفر بازتاب گسترده‌ای در رسانه ملی، منطقه‌ای، فرامنطقه ای و بین المللی داشت.

وی افزود: در شرایطی که همه دشمنان به دنبال آن هستند تا ملت حسینی ما را تحت جنایات و فشارهای تهدیدی و تحریمی خود قرار دهند اما سفر دبیر شورای امنیت ملی به عراق اهدافی رو دنبال می‌کند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امضای تفاهم نامه امنیتی، تقویت همکاری‌های دوجانبه و اقتصادی، مقابله با نفوذ خارجی و حمایت از حشد الشعبی از اهداف این سفر بود.

وی بیان کرد: در حالی که بعضی از کشورها و در رأس آنها آمریکا تلاش می‌کنند تا از قانونی شدن جایگاه حشد شعبی در نیروهای مسلح عراق جلوگیری کنند سفر دبیر شورای امنیت ملی جهت تقویت این نیرو و خنثی کردن فشارهای خارجی صورت گرفت تا ستون اصلی مقاومت در عراق محفوظ بماند.

وی با اشاره اهداف سفر دبیر شورای امنیت ملی به لبنان و استقبال باشکوه از سوی مردم و جوانان و حزب الله گفت: این سفر دبیر شورای امنیت ملی کشورمان با صلابت، قدرت و با حمایت‌هایی که امروز از سوی مقام معظم رهبری نسبت به میدان دیپلماسی صورت می‌گیرد انجام شد و ملاقات‌هایی با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس و دبیرکل حزب الله لبنان ملاقات‌هایی داشتند و پیام روشن ایران مبنی بر حمایت، وحدت ملی و استقلال سیاسی این کشور بود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این سفر حمایت آشکار از حزب الله و رد خلع سلاح مقاومت بود، افزود: یکی از محورهای اصلی سفر دبیر شورای امنیت ملی کشور به لبنان این بود که هرگونه طرحی برای خلع سلاح حزب الله را نمی‌پذیریم و پیام بازدارنده‌ای را به مخالفین داخلی و خارجی مقاومت فرستاد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: تثبیت نقش ایران به عنوان بازیگری محوری در غرب آسیا و حضور فعال ایران در معادلات عراق و لبنان نشان داد که تهران همچنان یک بازیگر کلیدی در منطقه است و می‌تواند با استفاده از دیپلماسی چهره به چهره مسیر تحولات را به سود خود و متحدانش شکل دهد.

وی با اشاره به اینکه آیا در توافق بین ارمنستان و آذربایجان در آمریکا خطوط قرمز ایران لحاظ شده است یا نه؟ گفت: توافق کریدور زنگزور پیامدهایی مانند حذف ایران از مسیر اتصال ترکیه به آسیای مرکزی، کاهش نفوذ ایران و روسیه در قفقاز، تقویت حضور ناتو در شمال ایران، کاهش درآمدهای ترانزیتی ایران و محدود کردن دسترسی‌های ایران را در پی داشته باشد اما جمهوری اسلامی با صراحت با هرگونه تغییر در مرزهای ژئوپلیتیکی منطقه مخالف بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس متن رسمی توافق صلح ارمنستان و آذربایجان که ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد بخش‌های کلیدی نشان می‌دهد بسیاری از خطوط قرمز امنیتی ایران در قفقاز جنوبی در این سند لحاظ شده است اما تهران باید با حفظ و رویکرد فعال و دیپلماسی مستمر ضمن تحلیل دقیق تحولات پشت پرده توافقنامه، با حساسیت و دقت تمام وارد عمل شود تا با هرگونه تغییر نامطلوب معادلات منطقه‌ای و جلوگیری از معادلات منطقه‌ای و منافع ملی را حفظ کنند.

امام جمعه گناوه ادامه داد: امروز دشمنان و در رأس آن رژیم صهیونیستی با تبلیغات رسانه‌ای و روانی سعی در ایجاد توطئه‌های مختلف علیه ملت ایران هستند گفت: ملت ایران اسلامی همانند همیشه با مقاومت و ایستادگی خود و با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب به کوری چشم دشمن و با عنایت اهل بیت و امام حسین (ع) همه این سختی‌ها را پشت سر خواهد گذاشت و توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.