رشد ۱۱ درصدی اعزام زائرین اربعین حسینی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، با اشاره به روند اعزام زائران اربعین حسینی از پایانه‌های مسافربری پایتخت، اظهار کرد: پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران به عنوان عمود صفر، از روز نخست اعزام زائرین حسینی، میزبان اعزام زائرین بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه پایانه‌های مسافربری شهر تهران تنها مسیر زمینی حرکت به سوی مقاصد مرزهای غربی کشور هستند، همه ظرفیت‌های ناوگان و زیرساخت‌های پایانه‌های مسافربری برای ارائه خدمات بهتر به زائران به‌کار گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، افزود: در بازه زمانی ۸ الی ۲۳ مردادماه سال جاری، ۱۴۰ هزار مسافر از طریق پایانه‌های مسافربری پایتخت به مقاصد مرزهای غربی کشور اعزام شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، ادامه داد: تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ مردادماه، بیش از ۲۵ هزار زائر به مقاصد مرزی، که مرز مهران، بیشترین سهم را از این سفرها داشت و در مجموع طی ۱۸ روز منتهی به اربعین حسینی، بیش از ۱۰۰ هزار نفر راهی این مرز شده‌اند.

رحمانی ادامه داد: اوج تقاضا برای سفر به مرزهای غربی کشور در بازه زمانی ۱۸ الی ۲۱ مردادماه بیش از ۳۵ هزار نفر بوده است.

وی گفت: بیشترین درصد تقاضا برای سفر مرز مهران و کمترین نیز مرز اهواز و چذابه بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران افزود: پایانه مسافربری غرب نیز بیشترین درصد سرویس دهی و اعزام مسافر را داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران گفت: از ماه‌ها قبل، ارتقا زیرساخت‌های رفاهی شامل رسیدگی به مساجد پایانه‌ها و توسعه امکانات رفاهی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات فرهنگی در این ایام، گفت: با همکاری شرکت‌ها و تعاونی‌های اتوبوسرانی و سواری کرایه و همچنین هیأت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی، اقدامات فرهنگی متعددی نیز در سطح پایانه‌های مسافربری طی ایام اربعین حسینی انجام شد.