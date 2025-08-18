حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۶۶ کاروان پیاده با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر از شهرها و روستاهای خراسان شمالی برای حضور در مراسم پیاده‌روی به سمت مشهد مقدس حرکت کردند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم و نهادهای مردمی در خدمت‌رسانی به زائران افزود: تاکنون بیش از ۶۰ موکب در طول مسیر تا آخرین شهر خراسان شمالی برپا شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: یکی از خیرین نیک‌اندیش با راه‌اندازی آشپزخانه‌ای بزرگ روزانه پنج‌هزار پرس غذای گرم طبخ و میان زائران توزیع می‌کند و خیر دیگری نیز مسئولیت پخت و توزیع روزانه پنج‌هزار شیرینی را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام هدایتی بیان کرد: علاوه بر این، یکی از خیران با راه‌اندازی پنج موکب در مسیر بجنورد-مشهد، خدماتی همچون بهداشت، درمان و پذیرایی را به زائران ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه زائران پیاده خراسان شمالی در مشهد مقدس نیز به‌طور رایگان اسکان داده می‌شوند، گفت: این خدمت‌رسانی‌ها جلوه‌ای از همبستگی، عشق و ارادت مردم خراسان شمالی به ساحت مقدس امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) است.