۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

خدمت‌رسانی ۶۰ موکب خراسان شمالی به ۱۳ هزار زائر پیاده امام رضا(ع)

خدمت‌رسانی ۶۰ موکب خراسان شمالی به ۱۳ هزار زائر پیاده امام رضا(ع)

بجنورد- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: همزمان با حرکت ۶۶ کاروان پیاده از استان به سمت مشهد مقدس، بیش از ۶۰ موکب در مسیر راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۶۶ کاروان پیاده با جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزار نفر از شهرها و روستاهای خراسان شمالی برای حضور در مراسم پیاده‌روی به سمت مشهد مقدس حرکت کردند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم و نهادهای مردمی در خدمت‌رسانی به زائران افزود: تاکنون بیش از ۶۰ موکب در طول مسیر تا آخرین شهر خراسان شمالی برپا شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: یکی از خیرین نیک‌اندیش با راه‌اندازی آشپزخانه‌ای بزرگ روزانه پنج‌هزار پرس غذای گرم طبخ و میان زائران توزیع می‌کند و خیر دیگری نیز مسئولیت پخت و توزیع روزانه پنج‌هزار شیرینی را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام هدایتی بیان کرد: علاوه بر این، یکی از خیران با راه‌اندازی پنج موکب در مسیر بجنورد-مشهد، خدماتی همچون بهداشت، درمان و پذیرایی را به زائران ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه زائران پیاده خراسان شمالی در مشهد مقدس نیز به‌طور رایگان اسکان داده می‌شوند، گفت: این خدمت‌رسانی‌ها جلوه‌ای از همبستگی، عشق و ارادت مردم خراسان شمالی به ساحت مقدس امام حسین (ع) و اهل‌بیت (ع) است.

