پیاده روی اربعین بستری برای نمایش قدرت نرم تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد خداوردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن قدردانی از تمام شرکت‌کنندگان، موکب‌داران و خدمتگزاران در آئین معنوی پیاده‌روی اربعین حسینی، اظهار داشت: این حرکت باشکوه و حماسه بزرگ، جز در سایه وحدت و همدلی آحاد مردم شریف ایران و عراق و زائران سایر کشورها و تلاش و مجاهدت دست‌اندرکاران و خادمان اربعین حول محور مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) حاصل نشده است.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد عظیم مذهبی، تصریح کرد: این حماسه بزرگ، تجلی صحنه‌های ارزشمندی از عشق و ارادت خالصانه به اباعبدالله (ع) و نشانه‌ای از همدلی و اتحاد شیعیان جهان بود.

حجت‌الاسلام خداوردی، پیاده‌روی اربعین را فراتر از یک گردهمایی صرف مذهبی دانست و افزود: این رویداد عظیم، بستری برای نمایش قدرت نرم تشیع و گسترش فرهنگ ایثار، شهادت و ظلم‌ستیزی در سطح بین‌المللی است.

امام جمعه ضیا آباد تصریح کرد: اربعین فرصتی مغتنم برای تجدید پیمان با آرمان‌های عاشورا و زنده نگه‌داشتن پیام کربلا در دل‌های مؤمنان فراهم می‌آورد و به عنوان یک حرکت فرهنگی و معنوی، موجبات وحدت و همبستگی عمیق میان مسلمانان و پیروان اهل بیت (ع) را در سراسر جهان فراهم می‌سازد.

وی در ادامه، با تأکید بر پیام مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان که در نهضت حسینی ریشه دارد، خاطرنشان کرد: پیاده‌روی اربعین حسینی، با گردهم آوردن میلیون‌ها نفر از اقشار مختلف مردم از ملیت‌های گوناگون، نمادی قدرتمند از انسجام اسلامی و پیام مقاومت در عصر حاضر را به جهانیان مخابره کرد.

وی یادآور شد: این حرکت باشکوه، نه تنها دلدادگی به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشت، بلکه با ایجاد یک گفتمان مشترک از ارزش‌های انسانی و اسلامی، در مقابل هرگونه ظلم و ستم ایستادگی کرده و زمینه را برای تحقق عدالت فراهم آورد.