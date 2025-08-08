به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره سخنان رهبر فرزانه انقلاب در مراسم اربعین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این مراسم نکات مهم تأثیرگذار اشاره کرده و فرمودند حملات رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن استحکام بی نظیر پایه‌های آن شد.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با تبیین ماهیت واقعی دشمنی‌ها با ایران اسلامی به ۲ مهم و زیربنایی اشاره فرمودند، افزود: رهبری معظم انقلاب اسلامی علت اصلی تمام دشمنی‌های دشمنان که در طول بیش از ۴۵ سال با ملت ایران اسلامی دارند را نه مربوط به مسائل هسته‌ای و حقوق بشر و امثال اینها برشمردند و فرمودند همه اینها بهانه‌ای بیشتر نیست و دو عنصر مهم و اساسی و آنچه باعث دشمنی با ملت بزرگ ایران شده است که می‌تواند به عنوان یک تمدن نوین اسلامی از آن یاد کرد دین و دانش ملت ایران است.

دین و دانش ملت ایران علت دشمنی دشمنان با ایران اسلامی

وی اضافه کرد: دشمن از دین مردم و دانشی که به همت دانشمندان جوان و خون شهدای هسته‌ای بومی شده است، ترس و هراس دارد و این دین و دانش عنصر مهمی برای مخالفت‌ها و دشمنی‌ها علیه این نظام و ملت شده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دین یک منبع مهم و هویت بخش و عدالت خواهی محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان یک نیروی محرک مقاومت مردم را در مقابل همه تهدیدها قوی و استوار کند.

وی تصریح کرد: همچنین دانش می‌تواند عاملی مهم برای تحقق استقلال و اقتدار در حوزه‌های مختلف باشد.

وی بیان کرد: ملت ایران هم دین خود را نشان داد و هم دانش خود را علیرغم همه توطئه‌های دشمنان به رخ جهان کشیده است.

گرامیداشت روز خبرنگار

وی با گرامیداشت ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار از تلاش‌های خبرنگاران تقدیر کرد و افزود: خبرنگاران کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استوار، محکم و شجاعانه ایستادند و رسالت مهم خود را با آنکه مرکز رسانه مورد هجمه ناجوانمردانه دشمن قرار گرفت، تا آخرین لحظه حاضر نشدند از رسالت خود دست بردارند و در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

وی با گرامیداشت ۱۸ مرداد روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم گفت: با بیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب «شهدای مدافع حرم از ماجراهای عجیب تاریخ است مدافعان حرم به ویژه شهدای آنها دارای حماسه‌ای بزرگ و ژرف هستند.

وی با بیان اینکه شهدای مدافع حرم به عنوان الگوهای آخر الزمانی بصیرت هستند افزود: به برکت مجاهدت مدافعان حرم و خون پاک شهیدان، دشمن و جریان تکفیری هیچگاه نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابد.

اربعین اسم رمز دوام و بقای حماسه حسینی

وی با تسلیت پیشاپیش اربعین امام حسین (ع) و یاران آن حضرت ادامه داد: اربعین اسم رمز دوام و بقای حماسه حسینی است و نسبتی وسیع با موضوع مهدویت و ماجرای نهضت جهانی اسلام و تأسیس تمدن اسلامی و توحیدی و الهی دارد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: اربعین محل معرفی شیعه و نهضت سرخ حسینی به جهانیان است و امروز می‌تواند به عنوان معرف شیعه و خط سرخ نهضت حسینی به جهانیان باشد.

وی بیان کرد: راهپیمایی اربعین سالار شهیدان بستری برای عینیت بخشیدن به فرهنگ عاشورا در مقابله با دشمنان است و در برهه کنونی نقش یک رسانه جهانی را برای معرفی امام حسین (ع) دارد.

وی ادامه داد: علیرغم بایکوت خبری از سوی امپراطوری رسانه‌ای دشمنان که هرگز حاضر نمی‌شوند این موج عظیم و حرکت توحیدی و الهی را ببینند، ۲۰ میلیون زائر در این ایام و این همایش می‌توانند به عنوان یک رسانه بین المللی برای قیام، نهضت عاشورا و خط و اهداف امام حسین (ع) باشند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اربعین حسینی را به عنوان پیش نیاز معرفی حضرت مهدی (عج) می‌دانیم چرا که تا زمانی که مردم امام حسین (ع) را نشناسند، امام زمان (عج) را هم نخواهند شناخت.

وی ادامه داد: اربعین پیش نیاز معرفی منجی عالم بشریت است، افزود: همایش بزرگ اربعین راهپیمایی بزرگ و مانور عظیم علیه جریان کفر، شرک و نفاق و جاهلیت مدرن است و سخن همه شرکت کنندگان در این مانور بزرگ «حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ» و «عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاکُمْ» است.

امام جمعه گناوه با اشاره به تصمیم گیری شتابزده دولت لبنان مبنبی بر خلع سلاح حزب الله گفت: دولت لبنان همراه با آگاهی قبلی آمریکا و صهیونیست‌ها طرحی مشترکی در این کشور آغاز کردند که مردم لبنان و دبیرکل حزب الله با این طرح مشترک آمریکا و صهیونیست برای خلع سلاح مقاومت و حزب الله مقاومت کردند.

وی گفت: آمریکا هم می‌داند که حزب الله این تصمیم را نخواهد پذیرفت و در برابر آن خواهد ایستاد اما آمریکا تلاش می‌کند لبنان را به سمتی سوق دهد که خود آن را طراحی کرده است که می‌توان به یکی از سناریوهای جنگ داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای یا تقابل نظامی میان ارتش و مقاومت ختم شود اما قطعاً حزب الله هوشمندانه و قاطعانه و مدبرانه این توطئه‌ها دشمن را ناکام خواهد گذاشت.

وی اضافه کرد: دشمن هم در عراق به دنبال حذف حشدالشعبی و هم در لبنان به دنبال خلع سلاح حزب الله است که قطعاً به این اهداف خود نخواهد رسید.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد شهید امنیت سرهنگ «حسین احمدی» افزود: سرهنگ شهید «حسین احمدی» نیرویی فداکار، مخلص، مجاهد، که سال‌ها در لباس مقدس نیروی انتظامی به عنوان خادم مردم بودند و در راه خدمت به مردم و کشور به فیض شهادت نائل آمدند.

وی گفت: همه مردم از این شهید والامقام در طول دوران خدمت خود به خوبی یاد می‌کنند و اخلاق خوب، تواضع، گره گشایی و دلسوزی از ویژگی‌های بارز ایشان بود که شهادت ایشان را به همه همکاران، خانواده، نزدیکان و مردم و مسئولان تسلیت عرض می‌کنم.