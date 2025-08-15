جان باختن ۱۶۰ نفر بر اثر سیل و بارندگی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان آماری جدید از تلفات سیل و بارندگی در این کشور اعلام کرد.

بارندگی‌ها در خیبرپختونخوا واقع در شمال غرب پاکستان آسیب جدی به زیرساخت‌ها و جاده‌های ارتباطی وارد کرده است.

منابع خبری از سیل، طغیان رودخانه و رانش زمین در پاکستان خبر دادند که طی آن دست کم به ۱۶۰ نفر جان باختند. صدها نفر نیز بی خانمان و مصدوم شده‌اند.

سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته هزاران نفر تحت تاثیر شدید سیل و رانش زمین در ایالات پنجاب، گلگیت بلتستان، آزاد کشمیر و شمال غرب این کشور قرار گرفته و ده‌ها واحد مسکونی نیز تخریب شده است.