  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

جان باختن ۱۶۰ نفر بر اثر سیل و بارندگی در پاکستان

جان باختن ۱۶۰ نفر بر اثر سیل و بارندگی در پاکستان

بارندگی شدید در پاکستان به جان باختن صدها نفر منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان آماری جدید از تلفات سیل و بارندگی در این کشور اعلام کرد.

بارندگی‌ها در خیبرپختونخوا واقع در شمال غرب پاکستان آسیب جدی به زیرساخت‌ها و جاده‌های ارتباطی وارد کرده است.

منابع خبری از سیل، طغیان رودخانه و رانش زمین  در پاکستان خبر دادند که طی آن دست کم به ۱۶۰ نفر جان باختند. صدها نفر نیز بی خانمان و مصدوم شده‌اند.

سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته هزاران نفر تحت تاثیر شدید سیل و رانش زمین در ایالات پنجاب، گلگیت بلتستان، آزاد کشمیر و شمال غرب این کشور قرار گرفته و ده‌ها واحد مسکونی نیز تخریب شده است.

کد خبر 6561074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها