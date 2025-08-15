خبرهای تاجگردون از افتتاح طرح های عمرانی و کشاورزی در گچساران و باشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون عصر جمعه در نشست با اصحاب رسانه با ارائه گزارش عملکرد یک ساله خود اظهار کرد: اصحاب رسانه در بیان مشکلات و انتقال مطالب و دغدغه‌های مردم نقش بی بدیلی دارند و همکاری من من با اصحاب رسانه همیشه بوده و هست.

وی با اشاره به گزارش حوزه انتخابیه گچساران، بیان کرد: بعد از یک وقفه چهار ساله وارد مجلس شدم و بازهم می‌خواستند اتفاقات گذشته را تکرار کنند اما نتوانستند کار خلاف قانون را انجام دهند.

نماینده مردم شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خیلی از افراد نمی‌خواستند دوباره به مجلس بروم، ادامه داد: خیلی زیاد نیز دنبال این موضوعات نبودم اما خوب برای مردم خواستم کار کنم.

وی با اشاره به اینکه در دوره سوم شاید نباشم، بیان کرد: زیرا دیگر خسته شده و حوصله کارهای سنگین را ندارم، هر چند خداوند را شاکرم که بار دیگر توقیف خدمت به مردم را نصیب من کرد.

تاجگردون به بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: شاید بسیاری از آسیب‌های ما در این هست، هر چند اتفاقات خوبی در گذشته رخ داد اما ان شالله بیمارستان نفت در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی مهمترین مشکل را بین بیمارستان شهید رجایی و نرگسی گچساران را عنوان کرد و افزود: حتی اجازه بازسازی بیمارستان شهید رجایی را نمی‌دادند که در دوره مدیریت‌های جدید رخ داد.

نماینده مردم شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمارستان نرگسی در سال‌های گذشته به صورت سوری و تکمیل نشده افتتاح شده بود، گفت: با همکاری وزارت بهداشت مجوز آن الان صادر شده و ان الله به زودی افتتاح می‌شود.

وی به ام آر آی گچساران نیز اشاره کرد و گفت: با اقداماتی که انجام شد مجدد فعالیت خود را آغاز کرد، هر چند ام آر آی جدید مجوز آن صادر شده که با امیدوارم با سرمایه گذاری جدید فعالیت خود را آغاز کند.

تاجگردون با اشاره به اینکه کلینیک شهر دوگنبدان نیز به اتمام رسیده است، افزود: در هفته دولت این مرکز به بهره برداری می‌رسد.

وی به مرکز آموزش سلامت دوگنبدان اشاره کرد و ادامه داد: اگر این مرکز در چهار سال پیش افتتاح شده بود می‌توانستیم رشته‌های پزشکی را اینجا ببینیم، هر چند امسال سه رشته در دفترچه سازمان سنجش به آن اختصاص داده شده است.

سه رشته پزشکی در مرکز آموزش سلامت گچساران

نماینده مردم شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مرکز سلامت می‌تواند در آموزش بیمارستان‌ها تأثیر داشته باشد، افزود: ما فقط در استان یک مرکز آموزش سلامت داشتیم که امسال افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه در بیمارستان باشت فقط اورژانس آن فعال بود، افزود: اقداماتی انجام شده که امیدواریم به زودی با حضور نیروهای متخصص فعالیت خود را انجام دهد.

تاجگردون به بیمارستان شهدای نفت نیز اشاره کرد و یادآور شد: تقریباً این بیمارستان در هفته دولت افتتاح و به کارکنان صنعت نفت ارائه می‌دهد.

وی به مرکز آنژیوگرافی گچساران اشاره و تاکید کرد: مجوزهای آن اخذ شده و بخشی از آن را در بیمارستان نرگسی گچساران راه اندازی می‌شود.

نماینده مردم شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی به بیمارستان سوختگی گچساران اشاره کرد و افزود: ان شالله تا اوایل سال آینده این بیمارستان افتتاح می‌شود.

وی به مرکز چشم تخصصی گچساران اشاره کرد و گفت: تجهیزات آن توسط دانشگاه علوم پزشکی تأمین شده است.

تاجگردون به اورژانس هوایی اشاره کرد و افزود: اورژانس تعطیل شده بود که دوباره فعال شده که بتواند تداوم پیدا کرده و به مردم خدمت ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه آنچه لازم بود برای بخش بهداشت و درمان لازم بود انجام شده است.

آغاز فاز نخست آبیاری به دشت‌های باشت با اعتبار ۸۴۰ میلیارد تومان

نماینده مردم شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی به آبیاری دشت‌های باشت با ۱۰۰ میلیارد تومان می‌توانست به بهره برداری برسد، تاکید کرد: امسال فاز اول آن با ۸۴۰ میلیارد تومان شروع شده که نیاز به اعتبارات بیشتری دارد.

وی به طرح آبرسانی به دشت خان احمد اشاره کرد و گفت: با ۴۱۱ میلیارد تومان پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده و نیاز به ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل طرح امام زاده جعفر دو خان احمد نیاز دارد.

تاجگردون طرح آبرسانی را به باباکلان را از دیگر موارد مهم بیان کرد و گفت: برای خطوط ۳ و چهار آن ۱۴۰ میلیارد تومان برای آن ارائه شده که امیدواریم به بهر برداری برسد.

وی با بیان اینکه منطقه بویراحمد گرمسیر دو معضل اصلی دارد، اظهار کرد: بحث تونل دیل و آبیاری به روستاهای آنها انجام می‌شود که فکر می‌کنم با امکاناتی فراهم شده به اتمام می‌رسد.

نماینده مردم شهرستان گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتقال آب از سد چم شیر به دشت‌های اطراف گچساران در قانون بودجه حذف شده بود، تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز آن الان ۶ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که کار بسیار سنگینی است که امیدواریم انجام شود.