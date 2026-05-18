۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

۴ آمبولانس جدید به ناوگان امدادی گچساران اضافه شد

دوگنبدان-مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: طی یک سال گذشته با نوسازی ناوگان اورژانس، اضافه شدن چهار دستگاه آمبولانس و توسعه پزشکی این شهرستان به قطب درمانی جنوب کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین رضایی ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه جامع توسعه سلامت در گچساران اظهار کرد: تلاش شده همه بخش‌های حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با مأموریت‌های وزارت بهداشت و به صورت متوازن توسعه یابد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود سه میلیون خدمت سلامت به مردم شهرستان ارائه می‌شود، افزود: در راستای تقویت نظام ارجاع و پزشکی خانواده، پایگاه بهداشت نفت افتتاح و مراکز طب کار دولتی، باروری سالم و مرکز تجمیعی آمادگی زایمان راه‌اندازی شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران ادامه داد: کلینیک دیابت با رویکردی جدید، مرکز سلامت اجتماعی ـ روانی و آزمایشگاه‌های دولتی مجهز نیز با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی تکمیل و فعال شدند و اکنون خدمات آزمایشگاهی در مراکز دولتی شهرستان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت گذشته اورژانس شهرستان خاطرنشان کرد: ناوگان اورژانس گچساران سال‌ها فرسوده بود و هیچ آمبولانس جدیدی به شهرستان اختصاص داده نشده بود، اما طی یک سال گذشته چهار دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان امدادی اضافه شد.

رضایی اضافه کرد: اورژانس هوایی گچساران پس از سال‌ها وقفه دوباره فعال شد و پایگاه اورژانس لیشتر نیز در این مدت به بهره‌برداری رسید.

وی از تجمیع ستاد اعزام، بازسازی آمبولانس‌ها و تجهیز یکی از آمبولانس‌ها به امکانات درمانی ویژه خبر داد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی شهرستان خواهد داشت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به توسعه حوزه درمان اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در بخش‌های چشم‌پزشکی، دندانپزشکی، تصویربرداری، سونوگرافی و قلب تأمین شده است.

وی افزود: شهرستانی که با وجود چهار بیمارستان تنها یک مرکز تصویربرداری داشت، اکنون با راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان نرگسی از وضعیت بهتری برخوردار شده و مرکز MRI شهرستان نیز پس از سال‌ها بدون حتی یک روز تعطیلی و در دو نوبت کاری فعال است.

رضایی همچنین از کسب درجه یک اعتباربخشی وزارت بهداشت توسط تمامی بیمارستان‌های شهرستان خبر داد و گفت: بیمارستان نرگسی به‌صورت مستقل فعال شده و خدمات گسترده‌تری ارائه خواهد کرد.

وی افتتاح نخستین همراه‌سرای بیمارستانی استان و راه‌اندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی نیکان را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود: این مرکز به عنوان یکی از مجهزترین مراکز دندانپزشکی جنوب کشور فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به ادامه ساخت پنجمین بیمارستان گچساران تصریح کرد: پروژه بیمارستان سوختگی حتی در ایام جنگ نیز متوقف نشد و پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: شبکه بهداشت و درمان گچساران به مجتمع آموزش عالی سلامت ارتقا یافته و معاونت آموزشی و پژوهشی نیز به آن افزوده شده است.

رضایی افزود: برای نخستین بار سه رشته جدید در دفترچه کنکور وزارت بهداشت برای این مجتمع تعریف شده و کلاس‌های آموزشی آن در حال برگزاری است.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که طی سال آینده این مجموعه به دانشکده و در افق پنج‌ساله به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به کاهش مطالبات کادر درمان گفت: در زمان آغاز مسئولیت، مطالبات پزشکان و پرستاران چندین ماه عقب افتاده بود، اما با اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار، بخش زیادی از معوقات طی دو ماه گذشته پرداخت شد و اکنون وضعیت پرداختی‌ها به سطح سایر بیمارستان‌های استان رسیده است.

