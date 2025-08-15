طوفان با سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری بیان کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بامداد جمعه (۲۴ مرداد ۱۴۰۴) شهرستان زابل را درنوردید و گرد و غبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۲۵۰۰ متر کاهش داد.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۲ هزار متر کاهش یافت.

حیدری اظهار داشت: در شمال استان تا اواسط هفته آینده به ویژه صبح‌ها وزش باد شدید و گردوخاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک و اختلال در تردد جاده‌ای محور مواصلاتی زاهدان به زابل و نهبندان پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد نسبتاً شدید و غبار گسترده پدیده غالب خواهد بود.

