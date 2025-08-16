ورود سامانه بارشی جدید به کشور؛ صدور هشدار نارنجی برای ۳ استان

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) برای استان‌های ساحلی دریای خزر، برخی مناطق استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال سمنان رگبار و رعدوبرق، وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک محتمل است.

وی افزود: فردا (یکشنبه، ۲۶ مرداد) نیز شرایط مشابه در سواحل دریای خزر، اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به روند جوی در روزهای آینده گفت: روزهای دوشنبه (۲۷ مرداد) و سه‌شنبه (۲۸ مرداد) در اکثر مناطق کشور جو نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با بیان افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور اظهار کرد: طی پنج روز آینده، در جنوب فارس، ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان و ارتفاعات هرمزگان، به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا انتظار می‌رود. در نوار شرقی خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان به‌ویژه منطقه زابل، طوفان گردوخاک محتمل است.

ضیائیان درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز صاف تا قسمتی ابری است و از بعدازظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید و گردوخاک خواهیم داشت. حداقل دما ۲۸ و حداکثر دما ۳۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی و ناپایداری‌های همرفتی، افزود: از امروز تا فردا، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در گردنه‌ها و مناطق کوهستانی مه‌آلود استان گیلان و دامنه و ارتفاعات استان‌های مازندران و گلستان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با اشاره به پیامدهای این سامانه بارشی تصریح کرد: فعالیت این سامانه می‌تواند باعث بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت شود.