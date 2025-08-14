طوفان برای سومین روز متوالی شمال استان سیستان و بلوچستان را درنوردید

محسن حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۱۹ کیلومتر در ساعت، شهرستان زابل را درنوردید و باعث کاهش شعاع دید افقی به ۸۰۰ متر شد.

مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به شدت گرفتن بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان افزود: در شهرستان زهک نیز سرعت وزش باد به ۸۳ کیلومتر در ساعت رسید و شعاع دید در ایستگاه هواشناسی این شهرستان به ۷۰۰ متر کاهش یافت، همچنین شعاع دید در فرودگاه زاهدان به ۱۲۰۰ متر محدود شد.

وی افزود: در شمال استان تا اوایل هفته آینده به ویژه صبح‌ها وزش باد شدید و گردوخاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک و اختلال در تردد جاده‌ای محور مواصلاتی زاهدان به زابل و نهبندان پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد نسبتاً شدید و غبار گسترده پدیده غالب خواهد بود.

حیدری توصیه کرد: در زمان وقوع پدیده گرد و غبار، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان خودداری شود. همچنین رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات الزامی است.