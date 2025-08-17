به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست عمداً به گرسنه نگه داشتن بیش از ۱۰۰ هزار کودک و بیمار در غزه که از کمبود خطرناک مواد غذایی در بدن خود رنج می‌برند، ادامه می‌دهند و مانع از ورود منابع اساسی تغذیه به غزه می‌شوند.

این دفتر در بیانیه خود سیاست جنایتکارانه «مهندسی مرگ» موجود در غزه را محکوم کرده و رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن را مسئول کامل اجرای این سیاست توصیف کرده است.

در این بیانیه آمده است که اشغالگران صهیونیست سیاست کشتار تدریجی بیش از ۲.۴ میلیون انسان در نوار غزه را ادامه می‌دهند که حدود ۱.۲ میلیون نفر از آنها کودک هستند.

دفتر رسانه‌ای غزه مهم‌ترین قربانیان این جنایت دامنه‌دار را کودکان و بیماران توصیف و تاکید کرد که بیش از ۴۰ هزار کودک شیرخواره زیر یک سال در نتیجه این سیاست دچار سو تغذیه شدید هستند و در آستانه مرگ تدریجی قرار دارند.

دولت غزه با بیان اینکه روزانه تعدادی از این کودکان و بیماران به علت سو تغذیه و گرسنگی شدید جان خود را از دست می‌دهند، تاکید کرد که تصاویر فاجعه بار این شهدا به صورت مستند وجود دارد.