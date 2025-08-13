‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ و محاصره رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۱ هزار و ۷۲۲ نفر رسیده و ۱۵۴ هزار و ۵۲۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش روزانه این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۳ شهید و ۴۳۷ زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند، در حالی که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی قادر به رسیدگی به آنان نیستند.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، آمار قربانیان جنایات دشمن صهیونیستی به ۱۰ هزار و ۲۰۱ شهید و ۴۲ هزار و ۴۸۴ زخمی رسیده است.

همچنین در میان قربانیان، ۲۱ نفر از شهدای صفوف انتظار برای غذا و کمک‌های انسان‌دوستانه و ۱۸۵ زخمی ثبت شده که مجموع این گروه از آغاز جنگ تاکنون به هزار و ۸۵۹ شهید و بیش از ۱۳ هزار و ۵۹۴ زخمی رسیده است.

از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۸ نفر بر اثر قحطی و سوءتغذیه جان باخته‌اند که ۳ کودک نیز در میان آنان هستند. با این آمار، شمار کل قربانیان ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه از آغاز جنگ تا امروز به ۲۳۵ شهید رسیده که ۱۰۶ نفر از آنان کودک هستند.

‌شهادت ۳۹ فلسطینی در حملات هوایی امروز به غزه

منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند که از بامداد امروز، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف این باریکه دست‌کم ۳۹ شهید بر جای گذاشته است. به گفته این منابع، در میان جان‌باختگان امروز ۱۹ نفر از کسانی بوده‌اند که در صف انتظار برای دریافت کمک‌های انسانی هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

‌یک منبع در بیمارستان المعمدانی اعلام کرد که بر اثر حمله هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در محله الزیتون در جنوب شرق غزه، ۱۲ فلسطینی به شهادت رسیدند.

دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، با هشدار نسبت به بحران بهداشت و تغذیه زنان باردار در این باریکه اعلام کرد که بیش از ۵۵ هزار زن باردار در این منطقه در معرض خطر روزانه و واقعی قرار دارند.

به گفته او، تقریباً همه این زنان با کمبود شدید مکمل‌های غذایی ضروری مانند آهن، کلسیم و اسید فولیک و همچنین نبود تغذیه متوازن مواجه هستند.

این شرایط باعث شده فقر خون شدید به پدیده‌ای شایع تبدیل شود که بدن زنان باردار را فرسوده و آنها را در زمان زایمان در معرض خونریزی‌های خطرناک قرار می‌دهد.

البرش افزود: کمبود اسید فولیک، جنین‌ها را با خطر ابتلاء به ناهنجاری‌های مادرزادی جدی، به‌ویژه در سیستم عصبی، روبه‌رو کرده است.

وی هشدار داد که نوزادان غزه که از رحم‌هایی خالی از تغذیه سالم به دنیا می‌آیند، گرفتار گرسنگی، اضطراب و کمبود مراقبت هستند.

وی همچنین تأکید کرد که جنگ نه تنها بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را ویران کرده، بلکه زنان باردار را در پناهگاه‌ها، اردوگاه‌ها و خانه‌های فاقد شرایط بهداشتی پراکنده کرده است.