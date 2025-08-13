سوء تغذیه ۳۲۰ هزار کودک و ۵۵ هزار زن باردار در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، محمد ابوسلمیه مدیر مجتمع پزشکی شفا اعلام کرد که ۳۲۰ هزار کودک در نوار غزه با سوءتغذیه مواجه هستند که از این میان، ۱۷ هزار کودک دچار سوءتغذیه حاد شدهاند.
وی تاکید کرد که بیمارستانها تنها میتوانند با تزریق محلولهای پزشکی، کودکان را طول موقت زنده نگه دارند اما این اقدامات درمان کامل به شمار نمیرود.
او با تأکید بر اینکه بر اساس معیارهای جهانی، غزه با یک قحطی واقعی دستوپنجه نرم میکند، از سازمان ملل خواست تا این منطقه را به عنوان منطقه فاجعهزده درگیر قحطی اعلام کند.
وی همچنین گفت: توان خدمات رسانی به سبب فروپاشی کامل ساختار بهداشتی را نداریم. آب آشامیدنی در شهر غزه نیست و موارد ابتلا به بیماریهای گوارشی زیاد شده است. ۵۵ هزار زن باردار در غزه از سوء تغذیه رنج میبرند. ما کاری برای بیماران قلبی در غزه نمیتوانیم انجام دهیم.
مدیر مجتمع درمانی الشفاء تاکید کرد: سازمانهای بین المللی محمولههای پزشکی دارند اما نمیتوانند آنها را وارد غزه کنند زیرا اشغالگران اجازه نمیدهند.
نظر شما