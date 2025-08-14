شمار قربانیان گرسنگی و سوءتغذیه در غزه به ۲۳۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، چهار نفر دیگر به دلیل گرسنگی و سو تغذیه جان خود را از دست دادهاند.
با این حساب، شمار کل قربانیان گرسنگی و سوءتغذیه در نوار غزه به ۲۳۹ نفر رسیده است که از این میان ۱۰۶ نفر کودک هستند.
محمد ابوسلمیه، مدیر مجتمع پزشکی شفا دیروز اعلام کرد که ۳۲۰ هزار کودک در نوار غزه با سوءتغذیه مواجه هستند که از این میان، ۱۷ هزار کودک دچار سوءتغذیه حاد شدهاند.
وی تاکید کرد که بیمارستانها تنها میتوانند با تزریق محلولهای پزشکی، کودکان را طول موقت زنده نگه دارند اما این اقدامات درمان کامل به شمار نمیرود.
ابوسلمیه با تأکید بر اینکه بر اساس معیارهای جهانی، غزه با یک قحطی واقعی دستوپنجه نرم میکند، از سازمان ملل خواست تا این منطقه را به عنوان منطقه فاجعهزده درگیر قحطی اعلام کند.
