سازمان ملل: حملات اسرائیل به شیوع قحطی در غزه کمک کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژیم صهیونیستی خواست تا فوراً حملات به گروه‌هایی که به دنبال امداد رسانی در غزه هستند را متوقف کند.

سازمان ملل در این بیانیه از تل آویو خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه عمل کند.

این بیانیه با اشاره به اینکه «حملات اسرائیل به طور قابل توجهی به شیوع قحطی در میان غیرنظامیان در غزه کمک کرده است»، می‌افزاید که حملات رژیم صهیونیستی به کسانی که کاروان‌های کمک‌رسانی را تأمین می‌کنند، هدف‌گیری عمدی و مکرر است.

سازمان ملل حمله به امداد گران در غزه را باعث تشدید هرج و مرج و قحطی در غزه دانسته و تاکید کرد: ما از ۲۷ می گذشته، کشته شدن حداقل ۱۷۶۹ نفر را فلسطینی‌های منتظر دریافت کمک را مستند کرده‌ایم. همه این جنایات باید به طور فوری و مستقل مورد تحقیق قرار گیرند و مسئولین آن پاسخگو باشند.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان بین‌المللی «آکسفام» (یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی) در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت که این سازمان با موانع زیادی در نوار غزه به ویژه به دلیل بمباران مداوم و پرواز پهپادها مواجه است.

وی با بیان اینکه تأخیر عمدی از سوی رژیم صهیونیستی در صدور مجوز کارکنان این مؤسسه برای ورود کمک‌ها دیده می‌شود، تأکید کرد که تل‌آویو به بهانه‌های امنیتی، این مؤسسه را از وارد کردن ژنراتورهای برق منع می‌کند.

سخنگوی آکسفام خاطر نشان کرد: اسرائیل از روش‌های ممانعت به عنوان سلاحی برای دلسرد کردن ما در امدادرسانی به ساکنان غزه استفاده می‌کند.