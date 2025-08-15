گفتمان غالب کرمان برخاسته از دل مردم و منطبق با اراده آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، جمعه شب در نشست تجلیل از خبرنگاران و مدیران رسانه‌های جنوب استان کرمان در شهر جیرفت، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر نقش کلیدی رسانه‌ها در انتقال مطالبات مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار جنوب استان کرمان گفت: خبرنگاران بار سنگینی از مطالبات به‌حق مردم را بر دوش دارند و از یک سو وظیفه اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه را بر عهده دارند و از سوی دیگر، محرومیت‌های موجود در جنوب استان، کار آنان را دشوارتر کرده است.

وی ادامه داد: از این رو، لازم می‌دانم صمیمانه از همه فعالان رسانه‌ای که در این مسیر همراهی می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.

طالبی، خبرنگاران را «چشم بینا و زبان گویای جامعه» خواند و افزود: در شرایطی که کشور با چالش‌های متعدد مواجه است، خبرنگاران با امیدآفرینی، ارتقای سرمایه اجتماعی و همراهی با مردم، نقش بی‌بدیلی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: در استان کرمان نیز با وجود برخی نقدها و کاستی‌ها، تعامل بسیار خوبی میان مسئولان و خبرنگاران برقرار است.

استاندار کرمان با اشاره به گفتمان حاکم بر این استان گفت: امروز گفتمان غالب در استان کرمان، برخاسته از دل مردم و منطبق با خواست و اراده آنان است و مسئولان استان، فارغ از تعلقات سیاسی و جناحی، به‌دنبال توسعه و پیشرفت هستند و شعار "کرمان بر فراز" نیز بازتاب همین اراده مردمی است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های جنوب استان کرمان افزود: مردم جنوب، طعم محرومیت‌ها و چالش‌های فراوانی را چشیده‌اند و متأسفانه در برخی مقاطع گذشته، با وجود امکانات و در آمدهای بالا، بسیاری از مشکلات این منطقه حل نشده باقی مانده‌اند.

طالبی، افزود: امروز خبرنگاران شجاع و آگاه، با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و امکانات، نقش مهمی در مطالبه گری و هدایت توجه مسئولان به مسائل اساسی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم رسانه‌ها بر پیشرفت پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: در مواردی، سوالات خبرنگاران باعث شد تمرکز بیشتری بر برخی پروژه‌ها داشته باشیم و همین امر موجب پیشرفت قابل‌توجه در اجرای آن‌ها شد.

وی با اشاره به سفرهای متعدد خود به جنوب استان کرمان در ماه‌های اخیر گفت: در طول ۹ ماه گذشته، بیش از ۱۰ بار به شهرستان‌های مختلف جنوب استان سفر کرده‌ام.

استاندار کرمان افزود: این منطقه دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که باید از طریق یک کانال ویژه پیگیری شود و معادنی که سال‌ها در اختیار شرکت‌های بزرگ بوده‌اند، اکنون در مرحله واگذاری قرار دارند و شرط ما برای بهره‌برداری، ایجاد کارخانه‌های فرآوری در منطقه است که این اقدام می‌تواند زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کند.