استاندار کرمان: نقد سازنده، موتور محرکه توسعه استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، جمعه شب در مراسم روز خبرنگار با تأکید بر اهمیت نقد سازنده در مسیر پیشرفت استان گفت: ترجیح میدهم نقد دلسوزانه و سازنده بشنوم تا تاییدیههای بدون تحلیل. نقدی که چراغ راه توسعه کرمان باشد.
وی در این مراسم که با حضور مسئولان شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد، خطاب به خبرنگاران افزود: ما نهتنها از نقد استقبال میکنیم، بلکه برای تحقق چشمانداز "کرمان برفراز" و طرح "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" به همراهی رسانهها نیاز داریم.
طالبی با اشاره به ظرفیتهای غنی فرهنگی و اقتصادی استان بیان کرد: این گفتمانها باید به برندسازی بینالمللی برای کرمان منجر شود. کمیتهای متشکل از رسانهها و روابطعمومیها تشکیل شده تا تصویر بهتری از کرمان در اذهان عمومی ترسیم کنیم.
استاندار کرمان با انتقاد از محدودیتهای غیرضروری برای خبرنگاران اعلام کرد: بهجز جلسات محرمانه، در سایر نشستها درهایمان به روی رسانهها باز است. حتی پیشنهاد میکنم برنامهریزی رویدادهای رسانهای را به خود خبرنگاران بسپاریم.
وی از کاهش ۳.۲ درصدی نرخ بیکاری استان در بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با رسیدن به نرخ ۷.۷ درصد بیکاری، هشت پله در کشور صعود کردهایم و به میانگین ملی نزدیک شدهایم. این روند باید تداوم یابد.
طالبی با تجلیل از نقش خبرنگاران، خواستار همکاری بیشتر آنان در معرفی ظرفیتهای کرمان شد و تأکید کرد: تنها با همدلی میتوانیم کرمان را به جایگاه شایستهاش برسانیم.
