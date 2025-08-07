برای توسعه جنوب کرمان از ظرفیت های آن استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیخ، پیش از ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر کل صمت جنوب کرمان اظهار داشت: جنوب کرمان منطقهای فرصت خیز است که باید از این مهم استفاده کرد.
وی با بیان اینکه جنوب کرمان در حوزه صنعت و معدن ظرفیت گستردهای دارد، خاطرنشان کرد: باید ظرفیتهای بالقوه این منطقه تبدیل به بالفعل شوند تا شاهد توسعه منطقه باشیم.
شیخ، خاطرنشان کرد: داروهای گیاهی جنوب کرمان میتواند در کشور شفا بخش شوند، چرا که تمامی ظرفیتهای این منطقه بی نظیر است.
وی افزود: بنا داریم در حوزه صنعت و معدن از نیروهای بومی همان منطقه استفاده کنیم، چرا که از ظرفیت منطقه به خوبی آگاهی دارند و میتوانند کمک خوبی برای منطقه باشند.
نظر شما