استاندار کرمان:تقویت توان دفاعی و تخصصی نیروهای مسلح، تضمین امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح شنبه در جریان بازدید از بخشهای مختلف مرکز تربیت آموزش ۰۵ نزاجا (پادگان شهید علیرضا اشرف گنجویی)، با تقدیر از نقش ارتش در دوران دفاع مقدس و همکاریهای مستمر آن با استان بر اهمیت آموزش و آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد.
استاندار کرمان در این بازدید، ارتش را نماد تعهد و مسئولیتپذیری خواند و گفت: نقش ارتش در حوادث مختلف کشور بهویژه در دوران دفاع مقدس، حماسهای فراموشنشدنی است. همراهی این نهاد با مردم در شرایط سخت، نشاندهنده روحیه والای ایثار و خدمتگزاری است.
وی با اشاره به حضور گسترده ارتش در کرمان، از جمله در حوزههای هوانیروز و نیروی زمینی، اظهار کرد: آموزش، اساس اقتدار نیروهای مسلح است و این پادگانها دانشگاههای انسانسازی هستند که نهتنها مهارتهای نظامی، بلکه اخلاق و میهندوستی را نیز به سربازان میآموزند.
استاندار کرمان بر ضرورت بهرهگیری از آموزشهای نوین در ارتش تأکید و خاطرنشان کرد: دوره خدمت سربازی باید به فرصتی برای مهارتآموزی و توانمندسازی تبدیل شود تا این عزیزان پس از پایان خدمت، بهعنوان افرادی کارآمد در جامعه حضور یابند.
طالبی همچنین با اشاره به شعار سال (سرمایهگذاری)، نقش ارتش در تأمین امنیت را کلیدی دانست و گفت: امنیت پایدار، بستر توسعه و جذب سرمایه است، و ارتش با هوشیاری و آمادگی خود، سهم بزرگی در این زمینه دارد.
وی در پایان با تأکید بر وحدت نیروهای مسلح، اعلام کرد: پیگیری مشکلات و توسعه ظرفیتهای ارتش در استان در دستور کار قرار دارد و از ظرفیتهای موجود برای تقویت هرچه بیشتر این نهاد استفاده خواهیم کرد.
