به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جاودان در سخنانی با بیان اینکه نماز خوب، انسان را زنده میکند گفت: نیتها را محاسبه میکنند. اگر کسی نیت کند که کاری نیک انجام دهد، اما هدفش این باشد که مردم به او بگویند: «بارکالله»، این عمل، عمل خوبی نیست. چنین کاری ارزش ندارد، زیرا انجام شده تا مردم تحسین کنند. باید کاری را انجام دهیم که خالص برای خدا باشد.
وی افزود: تقوا، انسان را زنده میکند. نماز خوب، انسان را زنده میکند. روزه، انسان را زنده میکند. راستگویی، انسان را زنده میکند. مراقبت در رفتار و اعمال، انسان را زنده میکند؛ زنده میکند به زندگی «طیّب»؛ زندگی پاک و پاکیزه.
جاودان اضافه کرد: این زندگی طیّب، همان زندگی است که در لحظهٔ مرگ، به داد انسان میرسد.
در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان میشود:
نظر شما