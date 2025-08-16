  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

راست‌گویی انسان را زنده می‌کند؛امری که در لحظه مرگ به داد انسان می‌رسد

راست‌گویی انسان را زنده می‌کند؛امری که در لحظه مرگ به داد انسان می‌رسد

آیت الله جاودان گفت: مراقبت در رفتار و اعمال، انسان را زنده و به حیات طیبه می رساند این زندگی طیب، همان زندگی‌ است که در لحظه مرگ، به داد انسان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جاودان در سخنانی با بیان اینکه نماز خوب، انسان را زنده می‌کند گفت: نیت‌ها را محاسبه می‌کنند. اگر کسی نیت کند که کاری نیک انجام دهد، اما هدفش این باشد که مردم به او بگویند: «بارک‌الله»، این عمل، عمل خوبی نیست. چنین کاری ارزش ندارد، زیرا انجام شده تا مردم تحسین کنند. باید کاری را انجام دهیم که خالص برای خدا باشد.

وی افزود: تقوا، انسان را زنده می‌کند. نماز خوب، انسان را زنده می‌کند. روزه، انسان را زنده می‌کند. راست‌گویی، انسان را زنده می‌کند. مراقبت در رفتار و اعمال، انسان را زنده می‌کند؛ زنده می‌کند به زندگی «طیّب»؛ زندگی پاک و پاکیزه.

جاودان اضافه کرد: این زندگی طیّب، همان زندگی‌ است که در لحظهٔ مرگ، به داد انسان می‌رسد.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد خبر 6561384
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها