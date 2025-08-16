به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی روز گذشته یک هشدار در خصوص شنا در سواحل نوردو واقع در تل آویو صادر کرد.
این هشدار بعد از کشف نتایج غیر طبیعی در بررسی نمونههای گرفته شده از آب این منطقه صادر شده است.
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی به نهادهای دیگر در خصوص کشف این نتایج غیر طبیعی در زمینه بررسی میزان آلودگی آبهای شمالی اطلاع داده است.
بررسیهای باکتریایی نشان میدهد که برخی از مناطق آبی میزان زیادی از آلودگی را در خود جای دادهاند. هنوز منبع این آلودگیها مشخص نشده است. آبهای مناطق شمالی شمال الجلیل علیا، جولان و الجلیل غربی میشود.
