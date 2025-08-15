به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی در نمازجمعه این هفته که در مصلای اردبیل برگزار شد افزود: دیگر بمباران لازم نیست مردم هر روز فوج فوج در اثر گرسنگی می‌میرند.

وی گفت: ما به رژیم صهیونیستی نمی‌گوییم حیا کن اما به رؤسای بعضی از کشورهای اسلامی و عربی می‌گوئیم آیا حیا نمی‌کنید. آیا باز به همکاری با اسرائیل و تأمین مایحتاج این رژیم جنایتکار افتخار می‌کنید.

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه استفاده از گرسنگی و استفاده ابزاری از آب و غذا برای به زانو در آوردن اهالی غزه از جهت نظامی فقط یک پیام دارد افزود: اسرائیل در میدان جنگ شکست خورده و مجبور شده از گرسنگی بعنوان ابزار استفاده کند.

سید حسن عاملی تصریح کرد: این بزرگترین شکست و افتضاح برای یک ارتش است که ۱۴۰ روز دو میلیون اهل غزه را از آب و غذا محروم ساخته ولی باز به اهداف خود نرسیده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان افزود: آنچه امروز در غزه می‌گذرد دو عنوان دارد جنایت و اهانت. این وضعیت اهانت بزرگ به مسلمانان است چون جنایت را تماشا می‌کنند و کاری انجام نمی‌دهند و اسرائیل این را می‌داند لذا فعال مایشاء شده است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند دولت‌های اسلامی باید یقین داشته باشند که ننگ ابدی برپیشانی شأن خواهد ماند و من می گویم در هر دوره مسلمانان به آنها لعن و نفرین خواهند فرستاد افزود: طبق گزارش بهداشت و درمان غزه تابحال بیش از ۲۰۰ هزارنفر شهید و مجروح شدند طبعاً حکام کشورهای اسلامی و عربی در قتل این مظلومان شریک هستند.

وی افزود: در غزه مسلمانان از گرسنگی، بی آبی، بی دارویی هر روز می‌میرند اما چند کشور عربی اسلامی روزانه تمام نیازها و مایحتاج اسرائیل تأمین می‌کنند که این ننگ بزرگی برای بشریت و مسلمانان می‌باشد.

آیت الله سید حسن عاملی با بیان اینکه امام حسین (ع) فرمود: «هر کس با ظالم همکاری کند یا در برابر ظلم او ساکت بماند خداوند او را به همان جا خواهد برد که ظالم خواهد رفت» گفت: در مسجد القصی به رسول خدا (ص) اهانت می‌شود ولی باز خبری از غیرت حکام اسلامی نیست.

آیت الله سید حسن عاملی: در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از آنجا که نفرت بسیار عظیم جهانی برای نتانیاهو درست شده از این رو کلیپ‌های این جنایت کار بزرگ برای ایرانیان از عوامل تقویت امنیت ایران است و لذا هر چقدر از این کلیپ‌ها بیشتر بسازد بیشتر در ایران مفتضح و مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرد! این است مصداق «از قضا اسکنجبین صفرا فزود»

وی افزود: از سفیر اسرائیل در آذربایجان که خطبه‌های ما را رصد می‌کند می‌خواهم این مطلب را حتماً به تلاویو برساند. او تا حال ده‌ها بار برای ایرانی‌ها کلیپ درست کرده و گفته که من منجی شما هستم در هر بار که کلیپ درست کرده ایرانی‌ها برای او تره هم خرد نکردند.

وی با بیان اینکه حماقت بالاتر از این نمی‌شود تصریح کرد: در هر بار که برای ایرانیان کلیپ درست می‌کند ایرانی‌ها به او می‌گویند گرگ در لباس میش! ولی باز حیا نمی‌کند هر انسانی که یک جو آبرو و شرف داشته باشد اگر دری را زد و صاحب خانه در را باز کرد و گفت برو گمشو دیگر سراغ آن در نمی‌رود.