۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنایع در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان بوشهر گفت:با کمک پتروشیمی‌ها، هنرستان‌های جوار راه‌اندازی خواهیم کرد و اولویت با مجموعه‌هایی است که زودتر وارد تعامل و همکاری شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دوراهکی صبح شنبه در آئین آغاز اجرای تفاهم‌نامه طرح «همنوا» (هنرستان، مرکز، نوآوری) صبح امروز با حضور مدیر کل آموزش‌وپرورش استان، با تأکید بر نقش تعامل بین دو مجموعه گفت: نوع ارتباط میان آموزش‌وپرورش و فنی‌وحرفه‌ای در شهرستان‌ها و مناطق می‌تواند در تسریع و تسهیل اجرای این طرح مؤثر باشد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان بوشهر با اشاره به راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنایع افزود: با کمک پتروشیمی‌ها، هنرستان‌های جوار راه‌اندازی خواهیم کرد و اولویت با مجموعه‌هایی است که زودتر وارد تعامل و همکاری شوند.

دوراهکی همچنین تصریح کرد: سطح نفوذ مهارت‌آموزی در استان بالاست و با هم‌افزایی این دو مجموعه، می‌توانیم یکی از پایگاه‌های ملی در اجرای طرح همنوا باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های شهرستانی مشخص شده‌اند و ۱۹ گروه هدف دانش‌آموزی در این طرح تعریف شده‌اند، لازم است رشته‌ها و دوره‌های آموزشی به‌سرعت تعیین شوند تا اجرای عملی طرح در سال جاری آغاز شود.

