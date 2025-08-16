آب پایدار در راه شهرستان دشتیاری؛ آغاز ساخت مخزن ذخیره آب در سنگان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی در جریان بازدید از عملیات پروژه ساخت مخزن ذخیره آب در سنگان گفت: این اقدام با هدف تأمین پایدار آب روستاهای منطقه ریمدان و سنگان در شهرستان دشتیاری در دست ساخت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اهمیت تأمین آب پایدار برای مردم دشتیاری افزود: این پروژه بخشی از برنامه‌های آبرسانی زیرمجموعه سد پیشین است و با تکمیل خطوط انتقال اصلی جدید خدمات آبرسانی به روستاهای منطقه به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی، روستاهای ریمدان و سنگان عمدتاً از چاه‌های سولدان‌ها و بخشی نیز از خط انتقال فولادی شیرگواز به صورت بهداشتی تأمین آب می‌شوند که پاسخگوی نیاز جمعیت رو به افزایش منطقه نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با بهره‌برداری از مخزن و خطوط انتقال جدید، کیفیت و کمیت آب شرب منطقه به سطحی مطمئن خواهد رسید. دغدغه اصلی ما این است که مردم ریمدان بدون نگرانی از افت فشار یا قطعی، به آب مطمئن دسترسی داشته باشند. در همین راستا، ساخت مخزن ذخیره سنگان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شود.