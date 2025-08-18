عدم ارتباط بین مواد شیمیایی پلاستیکی در دوران بارداری و زایمان زودرس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق بیانیه مؤسسه تحقیقات بهداشت و پزشکی استرالیای جنوبی، فتالاتها که در بستهبندی مواد غذایی و اقلام مراقبت شخصی یافت میشوند، از جمله مختلکنندههای غدد درونریز هستند که قبلاً با بارداریهای کوتاهتر و نرخ بالاتر زایمان زودرس مرتبط دانسته شده بودند.
دانشمندان این مؤسسه تحقیقاتی، به عنوان بخشی از آزمایش ملی ORIP امگا ۳ بارداری، ادرار ۶۰۵ زن باردار را در هفتههای ۲۲ تا ۲۶ برای ۱۳ متابولیت فتالات آزمایش کردند.
این مطالعه، فتالاتها را در ۹۹ درصد از شرکتکنندگان یافت، اما به هیچ ارتباطی با طول بارداری یا زایمان زودرس پی نبرد.
«کارن بست»، محقق ارشد این مطالعه، گفت: «فتالاتها تقریباً در تمام زنان مورد مطالعه ما یافت شدند، چراکه این مواد در محیط مدرن کنونی بسیار رایج هستند.»
این یافتهها دادههای اطمینانبخشی در مورد بارداری و زایمان زودرس در استرالیا ارائه دادند، اما بست هشدار داد که فتالاتها ممکن است خطرات سلامتی دیگری را که در این مطالعه ارزیابی نشدهاند، ایجاد کنند.
این مطالعه همچنین به سطح بالاتر فتالات در بین زنانی با درآمد و سطح تحصیلات پایینتر، افرادی با شاخص توده بدنی بالاتر و افرادی که قبل از بارداری سیگار میکشیدند، اشاره کرد.
