اعضای جدید هیئت رئیسه شورای شهر ساوه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و سی و دومین نشست فوق‌العاده شورای اسلامی شهر ساوه، ظهر شنبه با حضور ۹ عضو شورا و با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه در محل فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد.

پس از انجام رأی‌گیری، سعید کریمی با ۹ رأی به عنوان رئیس و یدالله مظهر با ۹ رأی به عنوان نایب رئیس شورای شهر برای پنجمین سال این دوره انتخاب شدند.

در این نشست مرتضی سعیدی نیک، به عنوان دبیر اول و رئیس کمیسیون اداری، مالی و برنامه و بودجه، احمد حاج امینی دبیر دوم و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، محمدرضا خاکسار به عنوان رئیس کمیسیون عمران شهری انتخاب شدند.

همچنین حسین ناصری به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری و خزانه‌دار، کبری طاهری، رئیس کمیسیون شهرسازی، املاک و حقوقی و علی بسطام به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر ساوه انتخاب شدند.