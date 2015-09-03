به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساوه که پیش از ظهر پنجشنبه با حضور ۱۲ نفر از اعضا برگزار شد، پس از انجام رای گیری، رئیس شورا، نایب رییس، خزانه دار و دبیر شورا برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در پی اعلام کاندیداتوری هاشم زال برای کسب سمت ریاست شورا، وی پس از رای گیری با ۱۲ رای موافق حاضران در این جلسه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ساوه انتخاب شد.

همچنین بهرام رحمتی با ۱۲ رای موافق به عنوان نائب رئیس، محمود صدیق با ۱۲رای به عنوان خزانه دار، محمود نجفی با ۱۲ رای موافق دبیر اول و محسن فیاضی با ۱۲ رای به عنوان دبیر دوم شورای اسلامی شهر ساوه انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه که برای انتخابات هیات رئیسه سال سوم از دوره چهارم شورای شهر ساوه برگزار شد، در کمیسیون ها نیز محسن فیاضی به عنوان رئیس کمیسیون عمران، بهرام رحمتی به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری، هاشم زال به سمت رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی، علی اصغر کریمی به عنوان رئیس کمیسیون اداری مالی و مرتضی خرمشاهی به عنوان ریاست کمیسیون امور حمل و نقل شورای اسلامی شهر ساوه همگی با 12 رای موافق انتخاب شدند.

همچنین سایر روسای کمیسیون ها نیز هریک با ۱۲ رای موافق شامل سید مرتضی ابطحی به عنوان ریاست کمیسیون سرمایه گذاری، سعید کریمی به عنوان رئیس کمیسیون طرح ریزی شهری، محمود نجفی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی، معصومه شعبانی به عنوان رئیس کمیسیون بانوان، محمود صدیق به عنوان رئیس کمیسیون املاک و حقوقی و ناصر رحیمی به عنوان ریاست کمیسیون صنایع شورای اسلامی شهر ساوه به مدت یک سال انتخاب شدند.