تعیین تکلیف ۶۰ پرونده تغییرکاربری اراضی در قائمشهر

معصومه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی افزود: ۶۰ پرونده بررسی شد و ۵۲ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت مجموعی ۱۰ هزار و ۸۱ مترمربع و ۸ پرونده مجاز به مساحت ۲۳۳ مترمربع تعیین‌تکلیف شد.

سرپرست جهاد کشاورزی قائمشهر ادامه داد: از میان غیرمجازها ۳ هزار و ۵۵۱.۵ مترمربع بنای احداثی، شش هزار و ۵۲۹.۵ مترمربع محوطه‌سازی، استخر، کف‌ریزی و کانکس و هزار و ۵۲۰ متر دیوارکشی شناسایی و قیمت‌گذاری شد.

سرپرست جهاد کشاورزی قائمشهر گفت: هدف تعیین قیمت عادلانه معاملات و اجاره، تأمین وثایق بانکی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و تاکید ما بر اجرای قوانین و ملاحظات فنی بود.

وی افزود: همکاری بین دستگاه‌ها برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز تداوم خواهد داشت.