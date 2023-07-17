هوشنگ میرزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تعداد ۲۰ مورد از قطعات دارای تغییر غیرمجاز کاربری در شهرستان فردیس آزادسازی شد و به وضعیت سابق برگشت.
وی بیان کرد: این تغییر غیرمجاز کاربری شامل دیوارکشی غیرمجاز ۲۰ مورد به مساحت ۱۴ هزار مترمربع، دو استخر به مساحت ۱۰۰ مترمربع، دو بنای غیرمجاز به مساحت ۱۲۰ مترمربع، دو آلاچیق به مساحت ۶۰ مترمربع، ۱۰ محوطهسازی به مساحت ۲ هزار مترمربع و هشت مورد دپوی مصالح به مساحت یک هزار و ۶۰۰ مترمربع معادل یک هکتار از اراضی زراعی و باغها به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال در روستای زیبادشت بخش مشکیندشت بود که آزادسازی شد.
مدیر اداره جهاد کشاورزی فردیس متذکر شد: با توجه به نقش اراضی کشاورزی در حفط امنیت غذایی با هرگونه تغییر غیرمجاز کاربری برخورد خواهد شد.
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