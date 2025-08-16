به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آزرمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند با اشاره به شرایط پیچیده اخیر کشور و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در این ایام با سناریویی ترکیبی و پیچیده از سوی استکبار جهانی، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، مواجه شد اما با هدایت‌های مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت، این توطئه‌ها ناکام ماند.

وی با بیان اینکه شعار «وفاق ملی» مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در بحران اخیر به وضوح جلوه‌گر شد، افزود: تمام جریان‌ها و گروه‌های سیاسی کشور با همدلی و یکپارچگی در برابر دشمن ایستادند.

مدیرکل سیاسی استانداری همدان با اشاره به انتصابات اخیر در حوزه معاونت‌های فرمانداری و بخشداری‌ها گفت: شاخص‌ها و معیارهای مشخصی برای این انتصاب‌ها تدوین شده تا افراد با رویکرد وفاق و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها انتخاب شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه تدوین‌شده از سوی استاندار همدان، مدیران جدید باید بدانند از کجا آغاز کنند و به چه نقطه‌ای برسند و در این مسیر، محور مردم‌پایه بودن مبنای انتخاب مدیران قرار گرفته است.

آزرمی در ادامه از تلاش‌های معاونان و بخشداران پیشین، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه، قدردانی کرد و مأموریت‌های معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری نهاوند را شامل تقویت احزاب و تشکل‌ها، برگزاری نشست‌های گفت‌وگو محور، تدوین اطلس امنیتی شهرستان، توجه به نشاط اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتباط مؤثر با ائمه جمعه عنوان کرد.