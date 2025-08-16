  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

وفاق ملی سرمایه عبور از جنگ‌ها و بحران‌هاست

همدان-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در بحران اخیر، وفاق و همبستگی ملی بزرگ‌ترین سرمایه ایران برای مقابله با دشمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان آزرمی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نهاوند با اشاره به شرایط پیچیده اخیر کشور و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در این ایام با سناریویی ترکیبی و پیچیده از سوی استکبار جهانی، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، مواجه شد اما با هدایت‌های مقام معظم رهبری و ایستادگی ملت، این توطئه‌ها ناکام ماند.

وی با بیان اینکه شعار «وفاق ملی» مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در بحران اخیر به وضوح جلوه‌گر شد، افزود: تمام جریان‌ها و گروه‌های سیاسی کشور با همدلی و یکپارچگی در برابر دشمن ایستادند.

مدیرکل سیاسی استانداری همدان با اشاره به انتصابات اخیر در حوزه معاونت‌های فرمانداری و بخشداری‌ها گفت: شاخص‌ها و معیارهای مشخصی برای این انتصاب‌ها تدوین شده تا افراد با رویکرد وفاق و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها انتخاب شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه تدوین‌شده از سوی استاندار همدان، مدیران جدید باید بدانند از کجا آغاز کنند و به چه نقطه‌ای برسند و در این مسیر، محور مردم‌پایه بودن مبنای انتخاب مدیران قرار گرفته است.

آزرمی در ادامه از تلاش‌های معاونان و بخشداران پیشین، به‌ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه، قدردانی کرد و مأموریت‌های معاون جدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری نهاوند را شامل تقویت احزاب و تشکل‌ها، برگزاری نشست‌های گفت‌وگو محور، تدوین اطلس امنیتی شهرستان، توجه به نشاط اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتباط مؤثر با ائمه جمعه عنوان کرد.

