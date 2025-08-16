  1. ورزش
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

برگزاری نخستین دوره مسابقات بیلیارد خانوادگی

برگزاری نخستین دوره مسابقات بیلیارد خانوادگی

فدراسیون بولینگ و بیلیارد در نظر دارد نخستین دوره مسابقات بیلیارد خانوادگی را ویژه همسران، پدر و مادر با فرزندان در پاییز سال ۱۴۰۴ برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه ورزش همگانی و تقویت نهاد خانواده، نخستین دوره مسابقات بیلیارد خانوادگی در پاییز سال جاری برگزار می‌شود. این رقابت‌ها ویژه خانواده‌ها و در قالب تیم‌هایی متشکل از همسران (زن و شوهر)، پدر و دختر و مادر و پسر طراحی شده و در فصل پاییز سال جاری به میزبانی آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می‌گردد.

این رویداد ورزشی با هدف ایجاد فضای سالم و بانشاط برای خانواده‌ها، ارتقای سطح تعاملات خانوادگی و تقویت جایگاه خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه شکل گرفته است. خانواده در فرهنگ و جامعه ایرانی همواره محور تربیت، اخلاق و انسجام اجتماعی بوده و حضور در چنین برنامه‌هایی می‌تواند به افزایش همبستگی، شادی و نشاط اجتماعی کمک شایانی کند.

فدراسیون بولینگ و بیلیارد امیدوار است با برگزاری این مسابقات، علاوه بر فراهم آوردن بستری مناسب برای ورزش خانوادگی، گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه و معرفی الگوهای نوین فعالیت‌های ورزشی در کشور بردارد.

خانواده‌های شرکت کننده می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره ۰۹۳۹۹۴۲۷۸۵۱ در واتس آپ پیام ارسال کنند.

