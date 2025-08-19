  1. ورزش
حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در فدراسیون بولینگ و بیلیارد

حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن حضور در محل فدراسیون بولینگ و بیلیارد با رئیس و دبیرکل فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در محل فدراسیون، از بخش‌های مختلف بازدید کرد.

در این دیدار، هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای این مجموعه، به تشریح ظرفیت‌ها و نیازهای رشته‌های تحت پوشش فدراسیون پرداخت.

حجت‌الاسلام خسروپناه نیز با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، بر اهمیت توسعه ورزش‌هایی که نیازمند تمرکز بالا هستند، ارتقای فرهنگ عمومی ورزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی این رشته‌ها همچون بولینگ و بیلیارد و اسنوکر تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، دو طرف درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون به بحث و تبادل نظر پرداختند.

