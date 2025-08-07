پایان رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان کشور با قهرمانی نماینده اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های رنکینگ اسنوکر پیشکسوتان از روز شنبه ۱۲ مرداد ماه با حضور ۸۶ پیشکسوت از سراسر کشور در باشگاه بیلیارد ایندو استان البرز آغاز شد و در فضایی رقابتی و صمیمانه برگزار گردید.

در پایان این رقابت‌ها، نتایج زیر به دست آمد:

مقام اول: حمید نوری از استان اصفهان

مقام دوم: آصادق حسینی از استان البرز

مقام سوم مشترک: مهدی بابایی چگینی از استان قزوین

و شمس‌الدین قاضی‌زاده از استان آذربایجان شرقی

مسئول برگزاری این مسابقات ابراهیم رجایی بوده است. سرداوری رقابت‌ها را آقای حسین بیابانی مقدم بر عهده داشتند.

همچنین، داوران حاضر در این دوره از مسابقات عبارت بودند از:

علی قهرمانی (خراسان رضوی)، آرش شمس (فارس)، سهیل قاجار، پوریا پرستار، مهدی زحمتکش، پارسا صمیمی، محمد الیاسی، سجاد عبدالمالکی، سارا سلیمانی‌نژاد (اصفهان)، سارا فیروزی (کرمان)، مژگان دهقان (یزد) و سعیده سادات صنعتی.

علی سلطانپور دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران در پایان مسابقات ضمن تبریک به قهرمانان و شرکت‌کنندگان، از زحمات هیئت استان البرز، مسئولان اجرایی، داوران، و کلیه عوامل برگزاری این رویداد صمیمانه قدردانی کرد.