تصویب گزارش مالی و عملکرد فنی فدراسیون بولینگ در مجمع عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد به منظور بررسی و ارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریور) با حضور فریبا محمدیان، معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان، هاشم اسکندری رئیس فدراسیون، مهین فرهادی زاد نائب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، علی سلطانپور دبیرکل و دبیر مجمع و سایر اعضا در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در ابتدای مجمع که روسای هیات‌های استانی و نمایندگان کمیسیون‌ها به صورت آنلاین با آن در ارتباط بودند، هاشم اسکندری به ارائه گزارشی از عملکرد این فدراسیون بولینگ و بیلیارد در سال گذشته پرداخت.

در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون گزارش‌های خود را ارائه و پس از رأی گیری به تصویب اعضا رسید. همچنین عملکرد فنی و مالی سال ۱۴۰۳ و تقویم سال ۱۴۰۴ تایید و تصویب شد.

در ادامه انتخابات سه عضو جدید هیئت رئیسه نیز برگزار شد و بر این اساس محمدحسین واقف زاده به عنوان نائب رئیس آقایان، علیرضا رزمجو نماینده هیئت های استانی و سعید ابولسانی نماینده باشگاه داران با رای اعضای مجمع انتخاب شدند.

در پایان محمدیان ضمن سلام و درود به روح شهدا عملکرد فدراسیون بولینگ و بیلیارد را وزین ارزیابی کرد. وی ضمن تمجید از فعالیت های انجام شده در زمینه فنی، قهرمانی، همگانی و فرهنگی و حضور چهره های نخبه در بدنه فدراسیون از جمله حبیب هنری، کامران شهلا و ... خواستار ادامه مسیر و موفقیت های بین المللی و همچنین توجه بیشتر به ورزش بانوان و افزایش سهمیه های جهانی برای مسابقات جهانی آتی شدند.