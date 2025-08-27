شگفتی در مسابقات اسنوکر چین با پیروزی ورزشکار ۱۷ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسنوکر آزاد ووهان یک رویداد اصلی رنکینگ تور اسنوکر جهانی حرفه ای های اسنوکر به حساب می‌آید. در جریان این مسابقات، «استن مودی» ۱۷ ساله از انگلیس موفق شد مقابل هموطنش به نام «بری هاوکینز» ۵ بر صفر پیروز شود و با خلق یک شگفتی برای نخستین بار به مرحله یک چهارم راه یابد.

«استن مودی» تنها در ۵۷ دقیقه صاحب این پیروزی شد و به ۴۳۱ امتیاز دست یافت. «مودی» در دور دوم مسابقات اسنوکر آزاد ووهان چین مقابل «دینگ جونهوی» اسطوره چینی، به برتری ۵ بر ۳ دست یافت سپس با غلبه بر «یوئلونگ» چینی به مرحله چهارم این رقابت‌ها راه یافت.

حریف او در مرحله یک چهارم، «ژیائو گودونگ» مدافع عنوان قهرمانی است. «ژیائو گودونگ» با شکست ۵ بر ۲ بر «متیو سلت» راهی این مرحله شده است.

همچنین «مارک ویلیامز» هم در رقابت نزدیک با «مارک سلبی» و با کسب برتری ۵ بر ۳ به مرحله یک چهارم رسیده است. «مارک ویلیامز» در این مرحله با «ژانگ آندا» روبرو می‌شود.

رقابت‌های اسنوکر آزاد ووهان چین که از ۲ شهریور آغاز شده تا ۸ شهریور ادامه خواهد داشت. حسین وفایی تنها نماینده ایران در این رقابت‌ها بود که در دور دوم حذف شد.