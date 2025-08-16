به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور ‬ در جلسه شورای معاونین که امروز برگزار شد؛ با گرامیداشت اربعین حسینی به حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلی اشاره کرد و با ذکر روایتی مبنی بر «إِنَّ لِقَتْلِ‏ الْحُسَیْنِ حَرَارَةً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَبْرُدُ أَبَداً»؛ به این معنا که شهادت امام حسین (ع) داغی بر دل‌های مؤمنان گذاشته که هیچ‌گاه سرد نخواهد شد» عنوان کرد: حقیقتاً یکی از مصادیق تعظیم شعائر الله حضور در راهپیمایی اربعین سید و سالار شهیدان و هم قدم شدن با کاروان حسینی و جابر بن عبدالله انصاری در مسیر کربلای معلی است.

وی ادامه داد: عزاداری ماه صفر با مراسم سوگواری شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به اتمام می‌رسد، آن حضرت در روایتی در خصوص خصلت‌های مؤمن می‌فرمایند: لا یَکونُ المؤمنُ مؤمنا حتّی یَکونَ فیهِ ثلاثُ خِصالٍ: سُنَّةٌ مِن رَبِّهِ، و سُنَّةٌ مِن نَبِیِّهِ، و سُنَّةٌ مِن وَلِیِّهِ، فالسُّنَّةُ مِن رَبِّهِ کِتمانُ سِرِّهِ، قالَ اللّه ُ عزّ و جلّ: «عالِمُ الغَیْبِ فلا یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أَحَدا * إلاّ مَنِ ارْتَضی مِن رسولٍ» به این معنا که مؤمن، مؤمن حقیقی و کامل نباشد مگر این که سه خصلت در او باشد: خصلتی از پروردگارش و خصلتی از پیامبرش و خصلتی از ولیّش. خصلت پروردگارش راز پوشی است. خداوند عزّوجلّ فرموده است: «دانای غیب و نهان است و هیچ کس را بر غیب خود آگاه نمی‌سازد، مگر پیامبری را که پسندیده باشد».

رئیس دیوان عالی کشور ضمن گرامیداشت هفدهم مردادماه سالروز تشکیل حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به دستور رهبر معظم انقلاب از خدمات ارزنده و تلاش‌های شبانه‌روزی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه که منشأ خدمات فراوانی بوده است تقدیر و تشکر کرد و افزود: در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه راهبردهای حفاظتی و صیانتی از دستگاه قضا را مطرح کرد که امیدواریم فرمایشات وی سرلوحه کار همکاران در مرکز حفاظت و اطلاعات قرار گیرد.

وی با تاکید بر همکاری هر چه بیشتر مجموعه دیوان عالی کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، صیانت از قضات و کارکنان را از اولویت‌های کاری در جهت ایجاد سلامت دستگاه قضا و جلوگیری از هرگونه فساد ضروری عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در پایان پیرامون مأموریت‌های محوله به معاونت نظارت دیوان عالی کشور تأکید کرد: نظارت و ارزیابی اتقان آرا در محاکم سراسر کشور نیازمند تشکیل یک هسته مرکزی و برنامه ریزی جامع است و ارتقای قضات نیز باید بر همین اصول استوار و برنامه محور باشد.