پورحیدری: گیلان رتبه ۱۶ کشوری را در صادرات غیر نفتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری با ارائه گزارشی اظهار کرد: گیلان با تلاش‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان جایگاه ۱۶ کشور را در حوزه صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده است.

وی از رشد صادراتی گیلان در سه ماهه نخست امسال خبر داد و تشریح کرد: صادرات سه ماهه ابتدای سال با ۴۲۴ هزار تن کالا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۴ درصد از نظر وزنی رشد داشته است.

این مسئول میزان ارزش صادرات این کالاها را ۱۹۸ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر دلاری ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی ارزش کالاهای وارداتی به گیلان را ۳۳۳ میلیون دلار برشمرد و گفت: این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است ولی در مجموع صادرات و واردات و به اصطلاح مبادلات تجاری گیلان در سه ماهه اول سال بیش از ۵۳۱ میلیون دلار شده است.

به گفته پورحیدری رشد و تکاپوی صادرات معمولاً در نیمه دوم سال حسب تجربه سالیان قبل بیشتر بوده است ولی امسال علیرغم نوسانات اقتصادی و مشکلات پیرامونی؛ وضعیت مبادلات تجاری گیلان در سه ماهه اول مناسب ارزیابی می‌شود.

مدیر کل صمت گیلان مقدار هدف گذاری و برش استانی اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای استان گیلان را ۸۳۵ میلیون دلار بیان کرد و گفت: در سال گذشته به همت کلیه دستگاه‌های خدمات رسان حوزه اقتصادی و بازرگانان استان میزان صادرات گیلان به ۷۶۷ میلیون دلار رسید که امیدواریم در سال جدید با این شتاب مناسب سه ماهه در پایان سال، به هدف گذاری صادرات گیلان دست یابیم