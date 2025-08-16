مشارکت خیرین در ساخت کتابخانه در اردبیل

پروانه رضاقلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشارکت خیرین در حوزه ساخت کتابخانه را بسیار ارزشمند دانست و افزود: در همین راستا یکی از خیرین استان ساخت ۱۲ کتابخانه را متعهد شده است.



وی با بیان اینکه این خیر تاکنون ساخت ۲ کتابخانه را به اتمام رسانده است، افزود: تلاش می‌کنیم برای راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار نیز از ظرفیت خیرین استفاده کنیم.



رضاقلیزاده اعتبار مورد نیاز برای ساخت یک کتابخانه را ۴۰ تا ۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با این میزان اعتبار می‌توانیم ۴ تا ۵ کتابخانه سیار در استان راه‌اندازی کنیم.



مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل اضافه کرد: در حال حاضر یک کتابخانه سیار با پوشش ۱۰ روستا در استان اردبیل فعال است.