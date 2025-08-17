  1. استانها
آغاز عملیات ساخت کتابخانه جدید گرمسار

گرمسار - مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان از آغاز عملیات ساخت کتابخانه جدید گرمسار در صورت حمایت و همکاری فرمانداری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهریان در دیدار ظهر یکشنبه خود با فرماندار شهرستان گرمسار به میزبانی دفتر وی از آغاز عملیات ساخت کتابخانه جدید گرمسار در صورت حمایت و همکاری فرمانداری این شهرستان خبر داد.

وی افزود: توسعه فضاهای کتابخانه‌ای مطالبه جدی مردم است و اداره‌کل در همکاری با فرمانداری تلاش خواهد کرد تا شرایط لازم برای آغاز عملیات ساخت کتابخانه جدید در شهرستان فراهم شود.

علی همتی فرماندار گرمسار نیز در این نشست ضمن اشاره به ضرورت کار فرهنگی در حوزه ترویج مطالعه بیان کرد: ترویج فرهنگ کتابخوانی یکی از نیازهای اساسی جامعه برای رشد فکری و اجتماعی است.

همتی افزود: کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان پایگاه فرهنگی می‌توانند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و افزایش مشارکت اجتماعی ایفا کنند و باید زمینه استفاده بیشتر اقشار مختلف از این ظرفیت فراهم شود.

به گزارش مهر، در این دیدار موضوع تأمین زمین و اجرای طرح احداث یک باب کتابخانه عمومی در گرمسار مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر ضرورت تسریع در روند اجرایی آن تاکید کردند.

