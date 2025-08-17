خدمات پایدار آب و فاضلاب برای زائران تا آخرین لحظه بازگشت از مرز خسروی

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات این مجموعه در ایام بازگشت زائران اربعین اظهار داشت: اکنون که در روزهای پایانی اربعین قرار داریم، روند بازگشت زائران از مرز خسروی همچنان ادامه دارد و با وجود کاهش محسوس تعداد زائران نسبت به روزهای گذشته، جریان ورود آنان به کشور همچنان برقرار است.

وی با بیان اینکه خدمات آب و فاضلاب تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در سه محور اصلی به زائران خدمات‌رسانی می‌کند؛ نخست تأمین آب پایدار در نقاط مستقر در مرز و مسیر بازگشت، دوم توزیع آب بطری‌شده برای استفاده زائران و سوم ارائه آب سرد و یخ که به‌ویژه در نقطه صفر مرزی تمرکز ویژه‌ای بر آن وجود دارد.

داودی تصریح کرد: برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده است که حتی آخرین زائر بازگشتی از مرز خسروی، بدون دغدغه از این خدمات بهره‌مند شود و زائران اطمینان داشته باشند که شرکت آب و فاضلاب تا پایان عملیات بازگشت، در کنار آنان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه این خدمات از نقطه صفر مرزی در شهر خسروی تا خروجی استان در شهر کنگاور برقرار است، گفت: تمام تلاش مجموعه آب و فاضلاب آن است که زائران عزیز در طول مسیر بازگشت دغدغه‌ای از بابت تأمین آب شرب و نیازهای بهداشتی نداشته باشند.

وی در پایان با آرزوی قبولی زیارت برای زائران حسینی خاطرنشان کرد: زائران گرامی اطمینان داشته باشند که خدمات شرکت آب و فاضلاب تا آخرین لحظه حضور آنان در استان پابرجاست و هیچ خللی در این روند به وجود نخواهد آمد.