  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

خدمات پایدار آب و فاضلاب برای زائران تا آخرین لحظه بازگشت از مرز خسروی

خدمات پایدار آب و فاضلاب برای زائران تا آخرین لحظه بازگشت از مرز خسروی

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: تا آخرین زائر بازگشتی از مرز خسروی، تأمین آب پایدار، آب بسته‌بندی و یخ در مسیر تردد زائران از نقطه صفر مرزی تا خروجی ادامه خواهد داشت.

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات این مجموعه در ایام بازگشت زائران اربعین اظهار داشت: اکنون که در روزهای پایانی اربعین قرار داریم، روند بازگشت زائران از مرز خسروی همچنان ادامه دارد و با وجود کاهش محسوس تعداد زائران نسبت به روزهای گذشته، جریان ورود آنان به کشور همچنان برقرار است.

وی با بیان اینکه خدمات آب و فاضلاب تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در سه محور اصلی به زائران خدمات‌رسانی می‌کند؛ نخست تأمین آب پایدار در نقاط مستقر در مرز و مسیر بازگشت، دوم توزیع آب بطری‌شده برای استفاده زائران و سوم ارائه آب سرد و یخ که به‌ویژه در نقطه صفر مرزی تمرکز ویژه‌ای بر آن وجود دارد.

داودی تصریح کرد: برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده است که حتی آخرین زائر بازگشتی از مرز خسروی، بدون دغدغه از این خدمات بهره‌مند شود و زائران اطمینان داشته باشند که شرکت آب و فاضلاب تا پایان عملیات بازگشت، در کنار آنان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه این خدمات از نقطه صفر مرزی در شهر خسروی تا خروجی استان در شهر کنگاور برقرار است، گفت: تمام تلاش مجموعه آب و فاضلاب آن است که زائران عزیز در طول مسیر بازگشت دغدغه‌ای از بابت تأمین آب شرب و نیازهای بهداشتی نداشته باشند.

وی در پایان با آرزوی قبولی زیارت برای زائران حسینی خاطرنشان کرد: زائران گرامی اطمینان داشته باشند که خدمات شرکت آب و فاضلاب تا آخرین لحظه حضور آنان در استان پابرجاست و هیچ خللی در این روند به وجود نخواهد آمد.

کد خبر 6562875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها