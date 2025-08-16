به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی امروز شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی، اظهار داشت: سال دوم لیگ برتر خیبر است، تجربه ارزشمندی در سال اول داشتیم، با یک مربی محترم در این لیگ شروع کردیم که بنا به دلایلی نتوانستیم ادامه دهیم و بلافاصله با آقای رحمتی به توافق رسیدیم.
وی با بیان اینکه به نظرم باشگاه خیبر در نقلوانتقالات موفق بود، اصلاً درگیر اسامی و مسائل رسانهای نشد، بیشتر درگیر این بود که بر اساس نیاز خودش بازیکن بگیرد، گفت: به نظرم توانستیم تیم جوان و خوبی را جمع کنیم، من خیلی به تیم امیدوارم، هدف ما هم رتبه تکرقمی است.
مالک باشگاه خیبر خرمآباد با تأکید بر اینکه همه بازیکنانی که به تیم اضافه شدند، با نظر سرمربی محترم و تأیید باشگاه بوده است، تکبهتک با رزومه بوده و پیگیری کردهایم، گفت: گاهی اوقات روزها پیگیر یک بازیکن جوان بودیم که به تیم اضافه شود، بازیکنان با تجربهای هم به نظرم در جمع ما هستند، حدود ۱۴ بازیکن به جمع ما اضافه شدند، ۱۰ بازیکن از جمع ما جدا شدند ،۱۲ بازیکن هم از فصل گذشته در جمع ما هستند.
عبدی، گفت: به نظرم ترکیب خوبی از جوانان و با تجربهها در تیم اتفاق افتاده، امیدواریم در همین بازی اول با استقبال گرم بانوان که حضورشان قطعاً خیلی میتواند در بازی اول کمکمان کند، بتوانیم سه امتیاز را روز دوشنبه از آن خود کنیم.
