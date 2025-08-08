به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی روز جمعه در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت نقل و انتقالات تیم اظهار داشت: جدا شده‌های تیم ما در واقع فقط دو نفر تحت قرارداد ما بودند؛ فراز امامعلی و حسین ابرقویی.

وی ادامه داد: برخی از بازیکنان، جداشده شرایط خاصی داشتند. مثلاً سینا خادم‌پور به دلیل اعزام به خدمت سربازی از تیم جدا شد.

حفظ شاکله اصلی و بازیکنان جوان

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد افزود: به جز این موارد، سایر بازیکنان و جوان‌های تیم را حفظ کردیم. چند بازیکن هم به صورت قرضی در تیم بودند که طبیعی بود پس از پایان دوره قرضی، به تیم‌های خود بازگردند.

جذب هدفمند در نقل و انتقالات

عبدی درباره فعالیت این باشگاه در بازار نقل و انتقالات تأکید کرد: فکر می‌کنم تا الان بالای ۱۰ بازیکن جذب کرده‌ایم و سه بازیکن دیگر هم به تیم اضافه خواهیم کرد.

وی توضیح داد: ما نقل و انتقالات را خوب و منطقی پشت سر گذاشتیم و هیجان‌زده نبودیم؛ بر اساس نیاز تیم در پست‌های مختلف اقدام کردیم و بازیکنانی که مد نظرمان بود را به خدمت گرفتیم.

مالک خیبر خرم‌آباد: VAR باید در همه بازی‌ها استفاده شود

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خیلی‌ها فصل گذشته نسبت به نبود VAR در همه بازی‌ها اعتراض داشتند و درخواست می‌کردند که این فناوری حتماً در تمام مسابقات اجرا شود.

وی ادامه داد: به نظر من هم باید این اتفاق بیفتد. بعد از گذشت دو سه سال از مطرح شدن این موضوع، دیگر وقت آن رسیده که VAR در تمام دیدارها مورد استفاده قرار گیرد.

زیرساخت کامل ورزشگاه تختی برای اجرای VAR

وی با اشاره به آماده‌سازی ورزشگاه خانگی خیبر خرم‌آباد برای بهره‌برداری از VAR افزود: ورزشگاه تختی خرم‌آباد اکنون زیرساخت لازم را دارد. اگر تشریف بیاورید و از این ورزشگاه بازدید کنید، فکر می‌کنم ذهنیت‌تان تغییر کند.

عبدی تصریح کرد: این مجموعه کاملاً استاندارد، جمع‌وجور و مرتب است و حاصل زحمت و کار گروهی در دو سه ماه اخیر بوده است.

آماده‌سازی اتاق VAR در ورزشگاه

مالک باشگاه خیبر ادامه داد: اتاق VAR در ورزشگاه تختی به طور کامل تجهیز و آماده شده است تا در مسابقات پیش‌رو بتوانیم از این فناوری استفاده کنیم.

انتقاد از واگذاری هزینه VAR به باشگاه‌ها

عبدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پرداخت هزینه VAR توسط باشگاه‌ها منطقی نیست، اظهار داشت: اینکه باشگاه‌ها باید هزینه VAR را بپردازند را هنوز درک نکرده‌ام. واقعاً متوجه نمی‌شوم یعنی چه. اگر کسی بتواند این را برای من ترجمه کند ممنون می‌شوم که چرا باید باشگاه‌ها این هزینه را بدهند!

سهم اندک باشگاه‌های خصوصی در لیگ برتر

وی با اشاره به ساختار مالکیتی تیم‌ها در لیگ برتر افزود: در حوزه تیم‌ها، فقط چند باشگاه خصوصی داریم و تعداد آنها کمتر از چهار تیم است. بقیه باشگاه‌ها اگر هم بخواهند هزینه کنند، از منابع دولتی استفاده می‌کنند.

مالک باشگاه خیبر ادامه داد: حداقل در این زمینه می‌توانند به باشگاه‌های خصوصی کمک کنند. این کار بخشی از الزامات برگزاری مسابقه است و باید از سوی نهادهای مسئول انجام شود، نه اینکه فشار مالی آن بر باشگاه‌های خصوصی وارد شود.