سارق کارگاه تولیدی شهرک صنعتی خوانسار دستگیر شد

خوانسار _فرمانده انتظامی خوانسار از دستگیری سارق کارگاه تولیدی شهرک صنعتی و کشف مواد مخدر از جمله شیشه خبر داد.

سرهنگ رضا هدایتی در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت در یکی از کارگاه‌های تولیدی واقع در شهرک صنعتی، دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت و فرد مذکور شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی طی اجرای یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری وی و کشف مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر از جمله شیشه شد که ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان خوانسار خاطر نشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و در این جهت از هیچ تلاش و اقدام قانونی دریغ نخواهیم کرد. لیکن شهروندان نیز دقت بیشتری نسبت به نگهداری و حفظ اموال خود داشته و به هشدارهای پلیسی توجه نمایند.

