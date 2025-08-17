  1. بین الملل
شعله‌ور شدن اعتراضات در صربستان؛ حمله به ساختمان‌های دولتی+فیلم

شهر والیوو در صربستان که حدود ۱۰۰ کیلومتر با بلگراد فاصله دارد، شب گذشته صحنه خشونت و ناآرامی گسترده بود؛ جایی که معترضان خشمگین به ساختمان‌های دولتی حمله‌ور شدند و آن‌ها را به آتش کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گزارش‌ها حاکی است که گروهی از معترضان در شهر والیوو صربستان به مقر حزب حاکم و ساختمان اداره محلی یورش برده و بخشی از آن‌ها را به آتش کشیدند.

به‌گفته منابع محلی، نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شدند و درگیری‌های شدیدی میان دو طرف روی داد.

در همین حال، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی لحظاتی از پرتاب مواد آتش‌زا و استفاده از ترقه و وسایل آتش‌بازی از سوی معترضان و مقابله نیروهای امنیتی را به تصویر می‌کشد.

هنوز از میزان خسارت‌ها یا تعداد بازداشت‌شدگان و مجروحان گزارشی رسمی منتشر نشده است.

