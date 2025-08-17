انتصاب نمایندگان ویژه مدیریت شهری و روستایی در ۱۰ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در راستای تقویت ساختارهای مدیریتی و تحقق اهداف و رویکردهای نوین در حوزه حکمرانی محلی، طی احکام جداگانهای نمایندگان ویژه این سازمان را در ۱۰ استان کشور منصوب کرد.
بر این اساس، مرتضی موحد نیا (استان آذربایجان شرقی)، رضا مهدیزاده (استان البرز)، هاشم نوروزیفرد (استان بوشهر)، حسن کبیر زاده نائینی (استان خراسان رضوی)، محمدرضا بیضاوی (استان زنجان)، سید محمد حسین سیفالسادات (استان سمنان)، مسعود کاظمی (استان کرمانشاه)، شیرزاد محمدپور اطاق سرا (کهگیلویه و بویراحمد)، امیر کیانینژاد (استان هرمزگان)، مرتضی مطهری فریمانی (استان همدان)، به عنوان حامیان حوزه مدیریت شهری و روستایی و نمایندگان ویژه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب شدند.
در متن احکام صادره از سوی مسعود نصرتی آمده است: نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمندتان، به عنوان نماینده ویژه سازمان در تحقق اهداف، برنامهها و رویکردهای مورد انتظار از استان مربوطه منصوب میشوید.
انتظار میرود با هماهنگی دفاتر تخصصی سازمان، نسبت به تدوین برنامهای منسجم، عملیاتی و زمانبندیشده متناسب با اسناد بالادستی و شاخصهای استانی اقدام نموده، و در تعامل با مسئولان و مدیران اجرایی استان بهویژه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، نسبت به رصد و پایش میدانی مسائل شهری و روستایی، انعکاس آنها به سطوح بالادستی، ارتقای خدمات شهری و کمک به توسعه منابع درآمدی پایدار شهرداریها و دهیاریها اهتمام ورزید.
در این احکام همچنین تأکید شده است، گزارش اقدامات، بازدیدهای میدانی و درخواستهای واصله از نمایندگان مجلس، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداریها، شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بهصورت منظم به معاونتهای ذیربط در سازمان ارائه و پیگیری لازم جهت پاسخگویی به موقع و مناسب صورت پذیرد.
این انتصابات تاکنون در ۲۱ استان در چارچوب رویکرد تحولی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تقویت نقش نظارتی، راهبری و حمایتی از مدیریت شهری و روستایی و با هدف ارتقای کیفیت حکمرانی محلی انجام شده است.
