سردار سعید مطهری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی در یکی از نقاط خراسان شمالی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته، ۲ فقره زمین‌خواری به مساحت یک هکتار کشف شد و ۴ نفر از عاملان این اقدام غیرقانونی شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی از اولویت‌های اصلی پلیس است و در این مسیر با قاطعیت برخورد خواهد شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.