  1. استانها
  2. زنجان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

شهرداری زنجان«شادواره» برگزار می‌کند

شهرداری زنجان«شادواره» برگزار می‌کند

زنجان- معاون خدمات شهری شهرداری زنجان از برگزاری برنامه «شادواره» از ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه ««شادواره»» زنجان اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و گذراندن ماه‌های محرم و صفر شهر نیازمند پمپاژ انرژی و شادی بود، بنابراین شورا و شهرداری تصمیم گرفتند برنامه‌ای را برای ایجاد نشاط در شهر پیاده‌سازی کنند.

وی زمان اجرای «شادواره» را ۱۲ تا ۲۲ شهریور اعلام کرد و افزود: پارک بانوان بهسازی شده و عموم مردم در این ایام می‌توانند از فضای پارک بانوان استفاده کنند و شاید با استقبال مردم برنامه تمدید شود.

معاون خدمات شهری شهرداری زنجان عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از این رویداد استقبال کنند و اولویت برنامه، بازی‌های کودکان و نوجوانان است.

وی با اشاره به اینکه «شادواره» شامل ده‌ها فضای ورزشی است، ابراز کرد: بازی‌های گروهی، انفرادی و فکری همراه با جوایز در نظر گرفته شده، علاوه بر این فرهنگسازی در حوزه پسماند، آتش‌نشانی، آموزش نگهداری گل‌های آپارتمانی و سایر موارد از دیگر اهداف است.

اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون کار مشابهی در زنجان اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: تمهیدات ترافیکی و حمل و نقل عمومی اندیشیده و برای اصحاب رسانه کاور با لوگو و شعار «شادواره» تدارک دیده شده است.

وی در مورد انتخاب پارک بانوان برای برگزاری «شادواره» تصریح کرد: ظرفیت‌سنجی پارک‌ها و بررسی معابر، این محل بهترین مکان شناخته شد.

کد خبر 6575721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها